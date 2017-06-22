В Приморье на пляжах установят сети от акул
Число безопасных мест пляжного отдыха в регионе увеличится.
Число безопасных мест пляжного отдыха в регионе увеличится.
Спасатели порекомендовали арендаторам пляжей в Приморском крае, где это только возможно, установить сети от акул, сообщает РИА VladNews. В 2017 году, как заявил на
Леонид Маковецкий призвал граждан не забывать о том, что безопасность есть только в организованных местах пляжного отдыха.
В завершении мероприятия главный государственный инспектор по маломерным судам призвал граждан быть внимательными во время отдыха, а если случилось ЧП — незамедлительно звонить по телефонам 112 и 101.
«Самим купающимся важно помнить, что соблюдение простых мер предосторожности на водных объектах обеспечит безопасный отдых», — добавил Маковецкий.