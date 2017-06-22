Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Приморье

Представители власти и общественности, молодежь, ветераны, школьники пришли к Вечному огню почтить память тех, кто сложил голову в бою, кто ковал победу в тылу, воевал в партизанских отрядах, кто погиб в концлагере, кому пришлось пережить все невзгоды и лишения военных лет. Участие в шествии принял губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. В ходе памятного митинга глава региона напомнил, что участие в Великой Отечественной войне приняли более 200 тысяч приморцев, и треть из них жизнью оплатили Победу. «В Приморье нет семьи, которую не коснулась бы война. Подвиги совершали и те, кто остался в тылу, круглосуточно работая у станков», — отметил Владимир Миклушевский..

Справка: 22 июня 1941 года стало роковой датой в истории нашей страны. Именно в этот день началась одна из самых кровопролитных войн, унесших тысячи жизней — Великая Отечественная война. В этот день немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР. Указом президента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года день 22 июня объявлен Днем памяти и скорби. В этот день на территории Российской Федерации приспускаются государственные флаги. Всем учреждениям культуры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано в этот день не включать в программу развлекательные мероприятия и передачи. В городах РФ проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.