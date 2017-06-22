Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Приморье
Фоторепортаж.
Фоторепортаж.
Владивосток, 22 июня, PrimaMedia.
Памятными мероприятиями почтили приморцы память погибших в Великой Отечественной войне 22 июня, в День памяти и скорби. От стелы «Владивосток — город воинской славы» до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» прошла традиционная колона горожан с зажженными свечами, а на Корабельной набережной Владивостока состоялся памятный митинг, сообщает ИА PrimaMedia.
Представители власти и общественности, молодежь, ветераны, школьники пришли к Вечному огню почтить память тех, кто сложил голову в бою, кто ковал победу в тылу, воевал в партизанских отрядах, кто погиб в концлагере, кому пришлось пережить все невзгоды и лишения военных лет. Участие в шествии принял губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. В ходе памятного митинга глава региона напомнил, что участие в Великой Отечественной войне приняли более 200 тысяч приморцев, и треть из них жизнью оплатили Победу. «В Приморье нет семьи, которую не коснулась бы война. Подвиги совершали и те, кто остался в тылу, круглосуточно работая у станков», — отметил Владимир Миклушевский..
Справка: 22 июня 1941 года стало роковой датой в истории нашей страны. Именно в этот день началась одна из самых кровопролитных войн, унесших тысячи жизней — Великая Отечественная война. В этот день