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07:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Приморье

Фоторепортаж.

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26
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26
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Владивосток, 22 июня, PrimaMedia.

Памятными мероприятиями почтили приморцы память погибших в Великой Отечественной войне 22 июня, в День памяти и скорби. От стелы «Владивосток — город воинской славы» до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» прошла традиционная колона горожан с зажженными свечами, а на Корабельной набережной Владивостока состоялся памятный митинг, сообщает ИА PrimaMedia.

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Представители власти и общественности, молодежь, ветераны, школьники пришли к Вечному огню почтить память тех, кто сложил голову в бою, кто ковал победу в тылу, воевал в партизанских отрядах, кто погиб в концлагере, кому пришлось пережить все невзгоды и лишения военных лет. Участие в шествии принял губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. В ходе памятного митинга глава региона напомнил, что участие в Великой Отечественной войне приняли более 200 тысяч приморцев, и треть из них жизнью оплатили Победу. «В Приморье нет семьи, которую не коснулась бы война. Подвиги совершали и те, кто остался в тылу, круглосуточно работая у станков», — отметил Владимир Миклушевский..

Справка: 22 июня 1941 года стало роковой датой в истории нашей страны. Именно в этот день началась одна из самых кровопролитных войн, унесших тысячи жизней — Великая Отечественная война. В этот день немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР. Указом президента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года день 22 июня объявлен Днем памяти и скорби. В этот день на территории Российской Федерации приспускаются государственные флаги. Всем учреждениям культуры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано в этот день не включать в программу развлекательные мероприятия и передачи. В городах РФ проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

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