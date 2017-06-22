В центре Алматы отключат горячую воду и перекроют движение

С 9 часов утра 23 июня до 6 часов утра 26 июня будет перекрыто дорожное движение в Алмалинском районе по улице Желтоксан в местах ее пересечения с улицами Шевченко, Карасай батыра, Айтеке би, и в сегменте от улицы Макатаева до улицы Маметовой. Об этом сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети».

В этот же период будет ограничена подача горячей воды в жилые дома и иные объекты, расположенные в границах контуров: Фурманова — Курмангазы — Чайковского — Жамбыла; Фурманова — Кабанбай батыра — Чайковского — Богенбай батыра; Панфилова — Казыбек би — Чайковского — Гоголя; Абылай хана — Макатаева — Чайковского — Маметовой.

По информации коммунальщиков, в ходе реконструкции теплосетей изношенные трубы будут менять на новые.