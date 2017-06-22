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07:50 (мск), источник: 365info.kz

В центре Алматы отключат горячую воду и перекроют движение

В Алматы из-за реконструкции теплосетей на трое суток сегментарно перекроют улицу Желтоксан и ограничат подачу горячей воды ряду домов и объектов.

Источник: 365info.kz

С 9 часов утра 23 июня до 6 часов утра 26 июня будет перекрыто дорожное движение в Алмалинском районе по улице Желтоксан в местах ее пересечения с улицами Шевченко, Карасай батыра, Айтеке би, и в сегменте от улицы Макатаева до улицы Маметовой. Об этом сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети».

В этот же период будет ограничена подача горячей воды в жилые дома и иные объекты, расположенные в границах контуров: Фурманова — Курмангазы — Чайковского — Жамбыла; Фурманова — Кабанбай батыра — Чайковского — Богенбай батыра; Панфилова — Казыбек би — Чайковского — Гоголя; Абылай хана — Макатаева — Чайковского — Маметовой.

По информации коммунальщиков, в ходе реконструкции теплосетей изношенные трубы будут менять на новые.

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