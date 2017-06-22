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09:08 (мск), источник: dostup1.ru

Епархия рассказала, как будет выглядеть часовня напротив ЮУрГУ

Сейчас продолжается проектирование объекта.

Челябинская епархия рассказала, как будет выглядеть часовня напротив ЮУрГУ, — проектирование объекта пока продолжается, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ввиду того, что здание храма-часовни должно отвечать современным требованиям, решено сделать его двухэтажным. На первом планируется разместить воскресную школу и духовно-просветительский центр, на втором — молитвенное помещение», — рассказали в епархии.

Сегодня работы по проектированию храма-часовни продолжаются. Она будет носить имя святой мученицы Татианы, покровительницы учащихся и студентов.

Напомним, что ранее данная инициатива вызвала протест со стороны общественности. Даже появилась петиция против строительства этой часовни. Обращение от имени студентов было адресовано главе Челябинска Евгению Тефтелеву и ректору ЮУрГУ Александру Шестакову.

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