Епархия рассказала, как будет выглядеть часовня напротив ЮУрГУ
Сейчас продолжается проектирование объекта.
Сейчас продолжается проектирование объекта.
Челябинская епархия рассказала, как будет выглядеть часовня напротив ЮУрГУ, — проектирование объекта пока продолжается, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Ввиду того, что здание
Сегодня работы по проектированию
Напомним, что ранее данная инициатива вызвала протест со стороны общественности. Даже появилась петиция против строительства этой часовни. Обращение от имени студентов было адресовано главе Челябинска Евгению Тефтелеву и ректору ЮУрГУ Александру Шестакову.