25 июня в северной части Уфы ограничат движение транспорта

Велогонка пройдет по маршруту: СОК «Биатлон» — ул. Комарова — ул. Первомайская — ул. Кольцевая — ул. Первомайская — ул. Комарова — СОК «Биатлон». В связи с этим с 9 до 17 часов здесь будет закрыто движение автотранспорта.

Троллейбусное сообщение на время проведения всероссийских соревнований будет организовано следующим образом:

Троллейбусный маршрут № 1 — от Монумента Дружбы до ост. «Бульвар Славы»;.

Троллейбусный маршрут № 2 будет закрыт;.

Троллейбусный маршрут № 4 — по ул. Первомайской (до ост. «Детская библиотека») — ул. Ульяновых — ул. Кольцевой — далее по маршруту;.

Троллейбусный маршрут № 8 — ул. Пекинская — ул. Вологодская — ул. Кольцевая — ул. Ульяновых — ул. Первомайская — ул. Машиностроителей — ул. Кольцевая;.

Троллейбусный маршрут № 13 — пр. Октября — ул. Трамвайная — ул. Адм. Макарова — до ост. «Троллейбусное депо № 1»;.

Троллейбусный маршрут № 15 — по ул. Кольцевой — ул. Ульяновых — ул. Первомайской — далее по маршруту;.

Троллейбусный маршрут № 22 — от центра города до ост. «Бульвар Славы».