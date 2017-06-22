25 июня в северной части Уфы ограничат движение транспорта
УФА, 22 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 25 июня пройдет чемпионат России по велоспорту на шоссе среди молодежи.
УФА, 22 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 25 июня пройдет чемпионат России по велоспорту на шоссе среди молодежи.
Велогонка пройдет по маршруту: СОК «Биатлон» — ул. Комарова — ул. Первомайская — ул. Кольцевая — ул. Первомайская — ул. Комарова — СОК «Биатлон». В связи с этим с 9 до 17 часов здесь будет закрыто движение автотранспорта.
Троллейбусное сообщение на время проведения всероссийских соревнований будет организовано следующим образом:
Троллейбусный маршрут № 1 — от Монумента Дружбы до ост. «Бульвар Славы»;.
Троллейбусный маршрут № 2 будет закрыт;.
Троллейбусный маршрут № 4 — по ул. Первомайской (до ост. «Детская библиотека») — ул. Ульяновых — ул. Кольцевой — далее по маршруту;.
Троллейбусный маршрут № 8 — ул. Пекинская — ул. Вологодская — ул. Кольцевая — ул. Ульяновых — ул. Первомайская — ул. Машиностроителей — ул. Кольцевая;.
Троллейбусный маршрут № 13 — пр. Октября — ул. Трамвайная — ул. Адм. Макарова — до ост. «Троллейбусное депо № 1»;.
Троллейбусный маршрут № 15 — по ул. Кольцевой — ул. Ульяновых — ул. Первомайской — далее по маршруту;.
Троллейбусный маршрут № 22 — от центра города до ост. «Бульвар Славы».
Как подчеркнули в