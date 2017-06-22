Свердловский детский омбудсмен взял на контроль ситуацию с показом эротического фильма детям в «Ельцин-центре»

Он также подчеркнул, что совсем не против информации, соответствующей объективным условиям: «У нас существует подростковая преступность, асоциальное поведение подростков. Наверное, об этом есть смысл говорить с детьми, со взрослыми людьми, но к этому нужно обязательно готовиться. Просто вывалить на голову молодого человека эту информацию, которую он и так видит на своих улицах, и, оказывается, в Швеции такая же история — это будет не совсем правильно.

«Мы уже вмешались и направили наши материалы в прокуратуру области, чтобы там рассмотрели ситуацию и с точки зрения исполнения Федерального закона № 436 об охране детей от информации. Высказывания специалиста центра, что мы только предоставили площадку, а консульство Швеции определило маркировку «6+», — это ни в какие рамки не лезет. Сегодня, тот, кто представляет возможность проката отвечает за то, что они прокатывают. Завтра принесут вообще какие-то непотребные вещи и что будет? Здесь будем настаивать на достаточно серьезном отношении правоохранительных органов к самому’Ельцин-центру. Упаси господь говорить о цензуре, но материалы нужно просматривать для того, чтобы давать реальную оценку, что будет с экрана исходить, — прокомментировал ситуацию Накануне.RU детский омбудсмен Игорь Мороков.

Маркировки эти для этого и предназначены, чтобы родитель определился: вести ребенка на это кино или нет, готов он с ним после этого кино о чем-то поговорить и использовать этот видеоматериал в воспитательных целях или нет. Жизнь надо знать и если мы наших детей совсем оградим от информации о том, что происходит за пределами нашей квартиры, образовательной организации и так далее, — это будет не совсем правильно. Именно поэтому ответственность тех организаций, которые осуществляют прокат, или как говорят в «Ельцин-центре», предоставляют площадку, достаточно серьезная".

Игорь Мороков также подчеркнул, что стоит обратить внимание и на формат «Ельцин-центра», где прошел показ «недетского» кино.

«Бывают просто кинотеатры и это чисто финансовые системы по зарабатыванию денег, но “Ельцин-центр” позиционируется, как просветительский центр, формирующий отношение к тому или иному событию, сферам жизни. С точки зрения нормативно-правовой — это одно, с точки зрения морально-нравственной, мне бы хотелось, чтобы “Ельцин-центр” более внимательно подходил к таким вопросам», — сказал детский омбудсмен.

Напомним, 20 июня в «Ельцин-центре» показали детям фильм со сценами секса подростков. Короткометражный фильм показывали в рамках программы «Шведская модель», а само мероприятие называлось «Подборка лучших короткометражных фильмов для детей». В зале присутствовали порядка 10 детей до 12 лет.

В самом «Ельцин-центре» пояснили, что на показе был выставлен возрастной ценз «6+», который предоставила шведская сторона, так как она являлась составителем программы.

«Посольство Швеции уважительно относится к российскому закону и ограничительным нормам в сфере показа кино, особенно при работе с российскими партнерами. К сожалению, в Екатеринбурге в подборке короткометражного кино фильм для тинейджеров был показан более молодой аудитории. Мы сожалеем об этом и впредь будем повторно проверять корректность указываемых возрастных ограничений к фильмам», — прокомментировал ситуацию советник по культуре посольства Швеции в Москве Штефан Ингварссон.

Накануне стало известно, что оценку ситуации дали в Уральском родительском комитете. Там также подготовили обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку.