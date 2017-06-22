Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Турция будет сбивать самолеты РФ, если НАТО начнет войну
Постиранные вещи нельзя сушить в квартире
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Порошенко поблагодарил Трампа за мощную поддержку
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа – СМИ
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Еще одна страна не вернет России $240 млн долга
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
09:08 (мск), источник: VLADNEWS

Житель Владивостока заключил необычное пари

Победителю достанется выигрыш в размере 50 000 рублей.

Источник: VLADNEWS

28-летний житель Владивостока Александр заключил весьма необычный спор со своим коллегой, сообщает корреспондент РИА VladNews. Суть спора — исключить алкоголь из своей жизни ровно на год. Казалось бы, что это нереально, но сумма выигрыша заставляет владивостокца «держать себя в узде». В конце спора победитель получит 50 000 рублей.

Спор начался 6 февраля 2017 года. Вот уже четыре месяца парень строго соблюдает условия договора. Более 120 дней в организм мужчины не попадала ни одна капля алкоголя.

«Никогда не думал, что соглашусь на подобное. Раньше я выпивал каждые выходные, потому полностью отказаться от алкоголя мне было очень трудно. В самом начале казалось, что все легко, но спустя пару месяцев я понял, что это будет не так-то просто», — рассказывает Александр.

«Многие думают, что я согласился на пари из-за денег, но это не так. Честно признаться, из-за частого употребления алкоголя мои выходные всегда проходили мимо меня. Поэтому в данном случае 50 000 рублей — это всего лишь приятный бонус к избавлению от пагубной привычки», — признался Александр.

Александр рассказал, что после того, как он перестал употреблять алкоголь, пропала усталость, появилось больше энергии.

«Я стал высыпаться и в принципе хорошо спать. Сейчас всегда чувствую себя в тонусе. Одним из несравненных плюсов стала экономия денег. Однако есть и свои минусы. Когда резко бросаешь пить, организм не успевает сразу привыкнуть к новому состоянию. Спустя два месяца после того, как я бросил пить, у меня появился синдром так называемого “отвыкания” — раздражительность, нервозность, психоз, лень, сонливость и усталость. Немногим позже все это прошло. Сейчас я чувствую себя хорошо», — рассказывает собеседник агентства.

О том, что спор все же состоялся, Александр не пожалел ни разу.

«Я уже 100 раз мог нарушить условия спора за спиной своего друга. Бывало, когда мне сильно хотелось выпить. Часто хочется холодной водки с соленым огурцом и салом. К тому же, я ярый поклонник пива. А в последнее время мне “мерещится” коктейль Маргарита. Но здесь дело в самом себе — нужно быть честным перед самим собой, в первую очередь. Спор есть спор», — говорит Александр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Житель Владивостока заключил необычное пари
Игрок сборной России объяснил поражение от Португалии
МВБ назвало цели хакеров из РФ в избирательной системе США
Трамп заявил, что будет бороться с «тиранией коммунизма»
CNN: еще один сирийский Су-22 приближался к позициям SDF
Губернатор Кузбасса находится в больнице после операции
Серебренников попросил зрителей театра о помощи
Россияне зажгут миллионы свечей в память о погибших на войне
Спорт
Криштиану решает: как Россия проиграла Португалии на КК Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже
Авто
КАМАЗ: за моделью NEO выстроились очереди Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда обрели своих хозяев
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь