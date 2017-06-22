Житель Владивостока заключил необычное пари

28-летний житель Владивостока Александр заключил весьма необычный спор со своим коллегой, сообщает корреспондент РИА VladNews. Суть спора — исключить алкоголь из своей жизни ровно на год. Казалось бы, что это нереально, но сумма выигрыша заставляет владивостокца «держать себя в узде». В конце спора победитель получит 50 000 рублей.

Спор начался 6 февраля 2017 года. Вот уже четыре месяца парень строго соблюдает условия договора. Более 120 дней в организм мужчины не попадала ни одна капля алкоголя.

«Никогда не думал, что соглашусь на подобное. Раньше я выпивал каждые выходные, потому полностью отказаться от алкоголя мне было очень трудно. В самом начале казалось, что все легко, но спустя пару месяцев я понял, что это будет не так-то просто», — рассказывает Александр.

«Многие думают, что я согласился на пари из-за денег, но это не так. Честно признаться, из-за частого употребления алкоголя мои выходные всегда проходили мимо меня. Поэтому в данном случае 50 000 рублей — это всего лишь приятный бонус к избавлению от пагубной привычки», — признался Александр.

Александр рассказал, что после того, как он перестал употреблять алкоголь, пропала усталость, появилось больше энергии.

«Я стал высыпаться и в принципе хорошо спать. Сейчас всегда чувствую себя в тонусе. Одним из несравненных плюсов стала экономия денег. Однако есть и свои минусы. Когда резко бросаешь пить, организм не успевает сразу привыкнуть к новому состоянию. Спустя два месяца после того, как я бросил пить, у меня появился синдром так называемого “отвыкания” — раздражительность, нервозность, психоз, лень, сонливость и усталость. Немногим позже все это прошло. Сейчас я чувствую себя хорошо», — рассказывает собеседник агентства.

О том, что спор все же состоялся, Александр не пожалел ни разу.

«Я уже 100 раз мог нарушить условия спора за спиной своего друга. Бывало, когда мне сильно хотелось выпить. Часто хочется холодной водки с соленым огурцом и салом. К тому же, я ярый поклонник пива. А в последнее время мне “мерещится” коктейль Маргарита. Но здесь дело в самом себе — нужно быть честным перед самим собой, в первую очередь. Спор есть спор», — говорит Александр.