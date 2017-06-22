Подробности издевательств хабаровских живодерок выяснят на грядущем судебном заседании

Хабаровск, 22 июня, AmurMedia.

Очередное судебное заседание по делу хабаровских живодерок пройдет в Хабаровске завтра, 23 июня. Процесс все еще остается закрытым, сообщил корр. ИА AmurMedia пресс-секретарь суда Индустриального района Александр Маслов.

Ранее агентство сообщало о том, что прошло несколько судебных заседаний, на которых суд заслушал оказания свидетелей по обвинению в жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ) по делу хабаровских живодерок.

Пресс-секретарь суда Александр Маслов сообщил, что 23 июня пройдет еще одно закрытое заседание по делу студенток-живодерок.

В зале суда продолжится заслушивание свидетелей по обвинению в жестоком обращении с животными.