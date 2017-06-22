Подробности издевательств хабаровских живодерок выяснят на грядущем судебном заседании
Допрос свидетелей пройдет в Индустриальном районном суде Хабаровска.
Допрос свидетелей пройдет в Индустриальном районном суде Хабаровска.
Хабаровск, 22 июня, AmurMedia.
Очередное судебное заседание по делу хабаровских живодерок пройдет в Хабаровске завтра, 23 июня. Процесс все еще остается закрытым, сообщил корр. ИА AmurMedia
Ранее агентство сообщало о том, что прошло несколько судебных заседаний, на которых суд заслушал оказания свидетелей по обвинению в жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ) по делу хабаровских живодерок.
В зале суда продолжится заслушивание свидетелей по обвинению в жестоком обращении с животными.