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09:20 (мск), источник: Sputnik.by

Ночь памяти: 22 июня в Брестской крепости встретили тысячи человек

БРЕСТ, 22 июн — Sputnik. Принять участие в памятном митинге в ночь на 22 июня в город, одним из первых принявший на себя удар немецких захватчиков в 1941 году, приехали 22 официальные делегации из России, Украины и Словакии.

Источник: Sputnik.by

Среди гостей были ветераны и молодежь из Москвы, Смоленска, Пензы, Нижнего Новгорода, Киева, а также словацкого Вранова-над-Топлеу. Делегации присутствовали на митинге-реквиеме на площади Церемониалов и на реконструкции военных событий 1941 года на территории Кобринского укрепления.

Гости из Смоленска прибыли в Брестскую крепость впервые. Всего приехало 40 человек. Среди них малолетние узники, участники Великой Отечественной войны, войны-интернационалисты, ветераны вооруженных сил и труда.

«Каждый год в День памяти и скорби мы посещаем города, которые подверглись первому удару фашистских полчищ. В прошлом году мы были в Севастополе. До этого проехали восемь городов воинской славы. Переполняют чувства. Потому что, земля белорусская — священная, народ здесь прекрасный. К вам сегодня приехало несколько десятков городов. Это говорит о том, что Беларусь чтит память, помнит своих героев и никогда не их забудет», — рассказал председатель Смоленского городского Совета ветеранов Валерий Кузнецов.

Пока позволяет здоровье

На митинге присутствовал участник обороны Брестской крепости Петр Котельников. Война началась, когда он был 12-летним воспитанником музыкантского взвода 44-го стрелкового полка. Вместе со своими сверстниками в крепости он вел наблюдение, ухаживал за ранеными. Когда закончились боеприпасы, он делал вылазки и отыскивал патроны для бойцов. Сейчас ветеран войны живет в Москве. Каждый год, пока позволяет здоровье, 22 июня он старается приезжать в Брест.

Участник обороны Брестской крепости Петр Котельников каждый год старается приезжать в Брест.

«Вы живете в мирное время. Наша молодежь не прошла тех суровых испытаний, которые испытали мы. Но вы должны учиться у героев Бреста, у героев Великой Отечественной войны беспредельной любви к своей родине, свято хранить боевые традиции народа, преумножать его трудовую и ратную славу», — обратился к молодому поколению Петр Павлович.

Лучшая память — красивый, современный Брест

В памятных мероприятиях принимало участие руководство города и области. Председатель горисполкома Александр Рогачук отметил, что 22 июня крепость посещает все больше молодежи.

«Сегодня, как и 76 лет назад, в Бресте также содрогается земля. Но содрогается не от взрывов снарядов и бомб, как в далеком 41-м, а от работы современной строительной техники. Совсем недалеко от этого места идет строительство крупнейшего инфраструктурного проекта “Западный обход”, строятся новые школы, детские сады, путепроводы, дороги, спортивные сооружения и административные здания. Мы прекрасно понимаем, что помимо торжественных мероприятий лучшей памятью павших будет красивый, современный, строящийся Брест», — сказал Рогачук.

Реконструкция: мирный вечер и штурм

На международный фестиваль военно-исторической реконструкции «22 июня. Брестская крепость» съехались более 500 участников из 13 стран. В пять часов утра посмотреть на первые часы обороны цитадели над Бугом, воссозданные реконструкторами, собрались тысячи человек.

Зрителям, собравшимся возле Кобринского укрепления, показали последние мирные часы в крепости, начало штурма цитадели немецкими войсками и первую контратаку советских солдат.

Фестиваль проходит в седьмой раз. Организаторами выступили общественное объединение «Военно-исторический клуб «Гарнизон», 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада, БРСМ, Министерство обороны Беларуси, Брестские областной и городской исполкомы.

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