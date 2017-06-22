Две трети россиян усомнились в необходимости союзников для победы СССР над Германией

Затруднился ответить каждый десятый (9%) участник опроса, проведенного 19—22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Ответственность за многомиллионные потери со стороны СССР в этой войне большинство россиян объясняют внезапностью нападения Германии (36%), ее военным и техническим превосходством (24%).

Каждый седьмой (12%) полагает, что это связано с действиями тогдашнего советского руководства, которое «не считалось с жертвами», каждый десятый (10%) — со слабостью и неумелостью советского командования. Еще 10% винят в этих потерях жестокость немецких солдат, затруднились с ответом 8% опрошенных.

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в России отмечается День памяти и скорби. Этот день установлен указом первого президента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года. Великой Отечественной войной в России называют составную часть Второй мировой войны, завершившаяся победой Красной Армии и капитуляцией вооружённых сил Германии. Совокупные потери Советского Союза составили 27 млн человек.