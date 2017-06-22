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09:52 (мск), источник: Интерфакс

Две трети россиян усомнились в необходимости союзников для победы СССР над Германией

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Две трети россиян (63%) уверены, что Советский Союз мог бы победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников, противоположного мнения придерживается менее трети (28%), сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Источник: Reuters

Затруднился ответить каждый десятый (9%) участник опроса, проведенного 19—22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Ответственность за многомиллионные потери со стороны СССР в этой войне большинство россиян объясняют внезапностью нападения Германии (36%), ее военным и техническим превосходством (24%).

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Каждый седьмой (12%) полагает, что это связано с действиями тогдашнего советского руководства, которое «не считалось с жертвами», каждый десятый (10%) — со слабостью и неумелостью советского командования. Еще 10% винят в этих потерях жестокость немецких солдат, затруднились с ответом 8% опрошенных.

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в России отмечается День памяти и скорби. Этот день установлен указом первого президента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года. Великой Отечественной войной в России называют составную часть Второй мировой войны, завершившаяся победой Красной Армии и капитуляцией вооружённых сил Германии. Совокупные потери Советского Союза составили 27 млн человек.

Комментарии
5
Михаил Журавлев
Полностью согласен с Алексеем! Наша Тьма Подвальная не знает, а шкволочьё наше не объясняет децлам, что более половины потерь - это фашистские лагеря смерти, карательные операции с уничтожением мирного населения и прочий геноцид на оккупированных территориях. Это Вождю надо вопрос было задать: почему же наша молодёжь до сих пор не знает самых простых вещей о войне?
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Игорь Бойченко
хватит в облаках витать! всю история Россия была костью в горле у всех остальных! за правду православие и справедливость! за это Россию и пытаются уничтожить! повторю !!! до сих пор пытаются!
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Алексей Линник
Как же люди глупы. У нас с Германией практически паритет по военным потерям, а вот мирные потери да... Несомненно главная вина за потери лежит на "цивилизованных европейцах", проявлявшим немыслимую жестокость к мирным людям.
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