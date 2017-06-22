Во время выпускных вечеров в Самарской области запретят продажу алкоголя
Правительство Самарской области распорядилось о полном запрете на продажу алкоголя в связи с проведением выпускных вечеров в школах.
Правительство Самарской области распорядилось о полном запрете на продажу алкоголя в связи с проведением выпускных вечеров в школах.
В Волжском и Исаклинском районе продажу ограничат 23, 24, 26, 27, 28 и 30 июня. Для каждого села установят отдельное расписание.
В Тольятти полный запрет на торговлю алкоголем будет действовать 23 июня.