Во время выпускных вечеров в Самарской области запретят продажу алкоголя

В Волжском и Исаклинском районе продажу ограничат 23, 24, 26, 27, 28 и 30 июня. Для каждого села установят отдельное расписание. Где-то запрет будет действовать с 10 до 22 часов где-то с 15 до 22.

В Тольятти полный запрет на торговлю алкоголем будет действовать 23 июня.