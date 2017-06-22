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10:45 (мск), источник: Pro Город Самара

Во время выпускных вечеров в Самарской области запретят продажу алкоголя

Правительство Самарской области распорядилось о полном запрете на продажу алкоголя в связи с проведением выпускных вечеров в школах.

В Волжском и Исаклинском районе продажу ограничат 23, 24, 26, 27, 28 и 30 июня. Для каждого села установят отдельное расписание. Где-то запрет будет действовать с 10 до 22 часов где-то с 15 до 22.

В Тольятти полный запрет на торговлю алкоголем будет действовать 23 июня.

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