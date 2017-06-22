На Крымской набережной зажгли 1418 свечей в память о героях войны

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На Крымской набережной прошла акция «Линия памяти». В ночь на 22 июня ее участники зажгли 1418 свечей, символизирующих количество дней Великой Отечественной войны. Почтить память героев мог любой желающий. Свечи будут гореть сегодня до полуночи.

На парапете вдоль набережной разложили красные листы, на каждом — дата. На них участники ставили свечи. Также здесь пели фронтовые песни и показывали спектакли, а хранители огня рассказывали о тяжелых временах 1941−1945 годов.

С «Линии памяти» начался День памяти и скорби, который ежегодно знаменует годовщину начала Великой Отечественной войны, — 22 июня. Сегодня в столичных парках пройдут мемориальные акции, кинопоказы, концерты и лекции, посвященные этой дате.

В Воронцовском парке в 11:00 возложат цветы к памятному знаку воинам — защитникам Русской земли. А в 19:00 зажгут свечи в рамках акции «Свеча памяти». В 19:30 здесь выступит участник Сталинградской битвы Владимир Кирсанов. В Гончаровском парке в 11:00 начнется акция «Тропа памяти: помним и скорбим». А в «Филях» с 11:50 до 12:50 будут звучать торжественные композиции в исполнении оркестра. В парке имени Артема Боровика подготовили поэтическую программу, которая стартует в 15:00: стихи собственного сочинения прочтут члены Союза писателей России.