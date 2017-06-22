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10:43 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На Крымской набережной зажгли 1418 свечей в память о героях войны

Каждая из них символизирует один день Великой Отечественной войны. Свечи будут гореть весь день до полуночи.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На Крымской набережной прошла акция «Линия памяти». В ночь на 22 июня ее участники зажгли 1418 свечей, символизирующих количество дней Великой Отечественной войны. Почтить память героев мог любой желающий. Свечи будут гореть сегодня до полуночи.

На парапете вдоль набережной разложили красные листы, на каждом — дата. На них участники ставили свечи. Также здесь пели фронтовые песни и показывали спектакли, а хранители огня рассказывали о тяжелых временах 1941−1945 годов.

С «Линии памяти» начался День памяти и скорби, который ежегодно знаменует годовщину начала Великой Отечественной войны, — 22 июня. Сегодня в столичных парках пройдут мемориальные акции, кинопоказы, концерты и лекции, посвященные этой дате.

В Воронцовском парке в 11:00 возложат цветы к памятному знаку воинам — защитникам Русской земли. А в 19:00 зажгут свечи в рамках акции «Свеча памяти». В 19:30 здесь выступит участник Сталинградской битвы Владимир Кирсанов. В Гончаровском парке в 11:00 начнется акция «Тропа памяти: помним и скорбим». А в «Филях» с 11:50 до 12:50 будут звучать торжественные композиции в исполнении оркестра. В парке имени Артема Боровика подготовили поэтическую программу, которая стартует в 15:00: стихи собственного сочинения прочтут члены Союза писателей России.

В Бабушкинском парке в 19:00 покажут легендарный фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова. Большую программу подготовил парк Победы.

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