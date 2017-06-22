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10:53 (мск), источник: Sputniknews.kz

Гвардейский патруль нашел кошелек с валютой на миллионы тенге в Астане

АСТАНА, 19 июн — Sputnik. В Астане наградили двух служащий Национальной гвардии, нашедших крупную сумму денег и вернувших их владельцу, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Казахстана.

Источник: Sputniknews.kz

Сообщается, что в минувший четверг, 15 июня, около 22.30 часов войсковой наряд воинской части 5573 в составе рядовых Ролана Тышканбая и Асылжана Айтбая при обходе участка по улице Кабанбай батыра на тротуаре обнаружили портмоне. При осмотре содержимого портмоне в нем оказались купюры евро в эквиваленте около 5 миллионов тенге.

Гвардейцы немедленно доложили о найденном дежурному войскового наряда лейтенанту Нурсултану Амирову и сотрудникам полиции, которые разыскали владельца. Им оказался гражданин Хамит Хайруллин, директор ИП «Снежный барс», который поблагодарил солдат за честность.

Служащие Национальной гвардии Ролан Тышканбай, Асылжан Айтбай и лейтенант Нурсултан Амиров.

Приказом командира бригады полковника Сакентая Шекарбекова рядовые Ролан Тышканбай и Асылжан Айтбай награждены нагрудными знаками «За охрану общественного порядка». Командиры роты и взвода тоже были поощрены часами с символикой Национальной гвардии за тщательную работу в воспитании личного состава.

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