Около 1,6 миллиона россиян не могут выезжать за рубеж из-за долгов

«Всего на 1 мая текущего года ограничение в праве на выезд из Российской Федерации действовало в отношении 1,6 миллиона россиян», — сказал Аристов.

Он отметил, что в связи с этим ФССП приняла ряд мер по упрощению процедуры снятия временного ограничения на выезд за рубеж, а пока для скорейшего снятия этого ограничения при условии выплаты долга служба приставов ежедневно обрабатывает и направляет реестры лиц, в отношении которых вынесены постановления об отмене временного ограничения.