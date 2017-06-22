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11:13 (мск), источник: РИА Новости

Около 1,6 миллиона россиян не могут выезжать за рубеж из-за долгов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Порядка 1,6 миллиона россиян ограничены в праве выезда за границу из-за невыплаченных долгов, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

Источник: РИА Новости

«Всего на 1 мая текущего года ограничение в праве на выезд из Российской Федерации действовало в отношении 1,6 миллиона россиян», — сказал Аристов.

Он отметил, что в связи с этим ФССП приняла ряд мер по упрощению процедуры снятия временного ограничения на выезд за рубеж, а пока для скорейшего снятия этого ограничения при условии выплаты долга служба приставов ежедневно обрабатывает и направляет реестры лиц, в отношении которых вынесены постановления об отмене временного ограничения.

Комментарии
3
арсений сидоров
Прокатись по одной московской улице на спортивном авто и сотню штрафов насшибаешь
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арсений сидоров
Для них это мелочь-пыль
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Владимир Пацак
Грянет вторая ВОСР и невыездными станут буржуи и сам аристов
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