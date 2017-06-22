Около 1,6 миллиона россиян не могут выезжать за рубеж из-за долгов
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Порядка 1,6 миллиона россиян ограничены в праве выезда за границу
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Порядка 1,6 миллиона россиян ограничены в праве выезда за границу
«Всего на 1 мая текущего года ограничение в праве на выезд из Российской Федерации действовало в отношении 1,6 миллиона россиян», — сказал Аристов.
Он отметил, что в связи с этим ФССП приняла ряд мер по упрощению процедуры снятия временного ограничения на выезд за рубеж, а пока для скорейшего снятия этого ограничения при условии выплаты долга служба приставов ежедневно обрабатывает и направляет реестры лиц, в отношении которых вынесены постановления об отмене временного ограничения.