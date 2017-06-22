Билл Гейтс возглавил список самых богатых американцев по версии журнала Forbes
Состояние одного из основателей компании Microsoft оценивается в $88,9 млрд.
Состояние одного из основателей компании Microsoft оценивается в $88,9 млрд.
Основатель американской
Самым обеспеченным
Наиболее состоятельным среди соотечественников в штате Невада стал предприниматель Шелдон Адельсон ($35,6 млрд), который считается и одним из главных спонсоров Республиканской партии США. В Вирджинии больше всего денег удалось скопить Жаклин Марс ($27,6 млрд) — внучке основателя кондитерской корпорации Mars Фрэнка Марса. А вот его внук Джон Марс оказался главным богачом штата Вайоминг ($27,6 млрд).
Самым пожилым американским богачом в этом списке Forbes стал 91-летний Лесли Лэмптон из штата Миссисипи ($760 млн). Лэмптон еще в 1954 году учредил нефтяную компанию Ergon, в которой на тот момент работало всего два человека. Сейчас ее штат насчитывает порядка 2,5 тысяч сотрудников.
При этом в Аляске живут два самых «бедных» среди богачей нынешнего списка Forbes — это совладельцы строительной компании Леонард Хайд и Джонатан Рубини (по $340 млн на счету у каждого). Суммарное состояние всех 52 участников рейтинга Forbes составляет свыше $745 млрд. С прошлого года этот показатель увеличился на $1,7 млрд.