В Солнечной системе допустили существование второго Марса

Проведенные учеными расчеты показывают, что десятая планета может быть удалена от Солнца на расстояние 50 астрономических единиц, а ее орбита наклонена к плоскости эклиптики на восемь градусов. Небесное тело оказывает возмущение на известные объекты из пояса Койпера и, скорее всего, в древности находилось ближе к Солнцу.

В настоящее время в Солнечной системе официально насчитывается восемь планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. В январе 2016 года американские ученые обнаружили свидетельства существования девятой планеты, по своим характеристикам напоминающую Нептун, но удаленную от Солнца на расстояние 600−1200 астрономических единиц.