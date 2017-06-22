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10:39 (мск), источник: Lenta.Ru

В Солнечной системе допустили существование второго Марса

Астрономы из Аризонского университета допустили существование в Солнечной системе десятой планеты, по размерам и массе сравнимой с Марсом. Небесное тело располагается в поясе Койпера — области, находящейся за орбитой Нептуна. Исследование направлено на публикацию в The Astronomical Journal.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Похожая на Марс планета располагается в поясе Койпера — области Солнечной системы, находящейся за орбитой Нептуна и содержащей множество ледяных небесных тел.

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Проведенные учеными расчеты показывают, что десятая планета может быть удалена от Солнца на расстояние 50 астрономических единиц, а ее орбита наклонена к плоскости эклиптики на восемь градусов. Небесное тело оказывает возмущение на известные объекты из пояса Койпера и, скорее всего, в древности находилось ближе к Солнцу.

В настоящее время в Солнечной системе официально насчитывается восемь планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. В январе 2016 года американские ученые обнаружили свидетельства существования девятой планеты, по своим характеристикам напоминающую Нептун, но удаленную от Солнца на расстояние 600−1200 астрономических единиц.

Комментарии
3
Дмитрий Карпов
Карликовую планету Плутон в астероиды перевели?))) Где это можно почитать?
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Владимир Пацак
Нестабильность учёных мужей, просто поражает сознание масс!
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Александр Моисеев
В настоящее время у Плутона известно пять спутников: самый большой спутник Харон, а также четыре малых спутника: Гидра, Никта, открытые в июле 2011 и 2012 годов Кербер и Стикс. Также предполагается возможность существования шестого спутника P6. То ли в мире нет больше учёных-астрономов, то ли на "мыле" печатают только фантазии НАСА. С подачи НАСА уже перевели планету Плутон в астероиды. Где это видано, чтобы "астероид" имел 5 спутников, один из которых -Харон, очень крупный?!
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