Гигантский одуванчик найден в центре Новосибирска

По словам специалистов, никогда ранее подобных растений в черте города замечено не было. Семечки этих необычных цветов могли выпасть из железнодорожного вагона, либо из фуры.

— Сегодня шел от памятника Александру III к автовокзалу, и на крутом склоне железнодорожной насыпи увидел гигантский одуванчик. Не удержался и сорвал, — сообщил VN.ru сотрудник института экологии и систематики животных СО РАН Алексей Яновский. — Ни разу до сих пор такого нигде не видел. Тем более в Новосибирске. Могу предположить, что, как и гривастый ячмень, заполонивший все обочины и поселки, где проходят фуры из Средней Азии, этот «одуванчик» вырос из семян, упавших с колес фуры или вагона.

Специалисты выяснили, что громадный одуванчик называется кок-сагыз. Это один из лучших естественных каучуконосов флоры СССР. С 1933 года культивировался наряду с крым-сагызом и тау-сагызом, преимущественно в европейской части СССР. Активно возделывался в Белорусской ССР. С 1954 года, в связи с развитием производства изопренового синтетического каучука, плантации кок-сагыза более не культивировались.

В настоящее время в США компания Ford Motor совместно с университетом штата Огайо изучают возможность применения альтернативных источников каучука для автомобильной промышленности. Забавно, что на западе этот цветок еще известен как «русский одуванчик».