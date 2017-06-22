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10:51 (мск), источник: VN.ru

Гигантский одуванчик найден в центре Новосибирска

В центре Новосибирска обнаружены гигантские одуванчики, которые специалисты назвали «кок-сагыз». Эти цветы растут только на высоте от 1 800 до 2 100 метров над уровнем моря и преимущественно на более-менее засоленных почвах. Примечательно, что корни этого кок-сагыза содержат до 14% каучуковых веществ.

По словам специалистов, никогда ранее подобных растений в черте города замечено не было. Семечки этих необычных цветов могли выпасть из железнодорожного вагона, либо из фуры.

— Сегодня шел от памятника Александру III к автовокзалу, и на крутом склоне железнодорожной насыпи увидел гигантский одуванчик. Не удержался и сорвал, — сообщил VN.ru сотрудник института экологии и систематики животных СО РАН Алексей Яновский. — Ни разу до сих пор такого нигде не видел. Тем более в Новосибирске. Могу предположить, что, как и гривастый ячмень, заполонивший все обочины и поселки, где проходят фуры из Средней Азии, этот «одуванчик» вырос из семян, упавших с колес фуры или вагона.

Специалисты выяснили, что громадный одуванчик называется кок-сагыз. Это один из лучших естественных каучуконосов флоры СССР. С 1933 года культивировался наряду с крым-сагызом и тау-сагызом, преимущественно в европейской части СССР. Активно возделывался в Белорусской ССР. С 1954 года, в связи с развитием производства изопренового синтетического каучука, плантации кок-сагыза более не культивировались.

В настоящее время в США компания Ford Motor совместно с университетом штата Огайо изучают возможность применения альтернативных источников каучука для автомобильной промышленности. Забавно, что на западе этот цветок еще известен как «русский одуванчик».

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Гигантский одуванчик найден в центре Новосибирска
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