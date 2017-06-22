В Ростове прошла акция «День памяти и скорби»
22 июня в 4:00 часа утра в Ростове состоялась молодежная акция «День памяти и скорби». Об этом сообщает управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Администрации города Ростова.
22 июня в 4:00 часа утра в Ростове состоялась молодежная акция «День памяти и скорби». Об этом сообщает управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Администрации города Ростова.
Акция призвана почтить память погибших в Великой Отечественной войне, которая началась ровно 76 лет назад.
Мероприятие проходило на Набережной реки Дон около памятника адмирала Ф. Ф. Ушакова.
Заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова обратилась к молодежи: «Мы должны сохранить историческую память наших отцов и дедов, память об их жертве и подвиге».
На мероприятии звучали знаменитые песни военных лет в исполнении вокального ансамбля «Успех». На рассвете молодежные организации спустили на воду реки Дон венки.