В Ростове прошла акция «День памяти и скорби»

Мероприятие проходило на Набережной реки Дон около памятника адмирала Ф. Ф. Ушакова.

Акция призвана почтить память погибших в Великой Отечественной войне, которая началась ровно 76 лет назад.

Заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова обратилась к молодежи: «Мы должны сохранить историческую память наших отцов и дедов, память об их жертве и подвиге».

На мероприятии звучали знаменитые песни военных лет в исполнении вокального ансамбля «Успех». На рассвете молодежные организации спустили на воду реки Дон венки.