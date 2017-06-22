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10:47 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове прошла акция «День памяти и скорби»

22 июня в 4:00 часа утра в Ростове состоялась молодежная акция «День памяти и скорби». Об этом сообщает управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Администрации города Ростова.

Акция призвана почтить память погибших в Великой Отечественной войне, которая началась ровно 76 лет назад.

Мероприятие проходило на Набережной реки Дон около памятника адмирала Ф. Ф. Ушакова.

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Заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова обратилась к молодежи: «Мы должны сохранить историческую память наших отцов и дедов, память об их жертве и подвиге».

На мероприятии звучали знаменитые песни военных лет в исполнении вокального ансамбля «Успех». На рассвете молодежные организации спустили на воду реки Дон венки.

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