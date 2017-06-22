Число авиарейсов по Приморью увеличат в летний период

Владивосток, 22 июня, PrimaMedia.

Дополнительные рейсы малой авиации откроют в Приморье в период с июля по август по семи направлениям: из Владивостока в Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, Пластун, а также из Тернея Амгу и Единку. Продажа билетов будет открыта на днях, сообщили ИА PrimaMedia в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

По информации авиакомпании «Аврора», по направлению Владивосток-Дальнереченск-Владивосток рейс будет выполняться по воскресеньям со 2 июля по 27 августа. Вылет из Владивостока — в 11.50, прибытие в пункт назначения — в 13.20. Вылет из Дальнереченска в этот же день — в 13.45, прибытие во Владивосток — в 15.15.

С 7 июля по 25 августа слетать по маршруту Владивосток-Дальнереченск можно будет также по пятницам: вылет из Владивостока — в 16.00, прибытие в Дальнереченск — в 17.30, вылет из Дальнереченска — в 17.55, прибытие — в 19.25.

Дополнительные авиарейсы из Владивостока в Дальнегорск будут выполняться по воскресеньям со 2 июля по 27 августа: вылет из Владивостока — в 16.10, прибытие в пункт назначения — в 17.35. Вылет из Дальнегорска в этот же день — в 18.00, прибытие во Владивосток — в 19.20.

По этому же направлению можно будет слетать в понедельник 31 июля и 7 августа. Вылет из Владивостока — в 16.15, прибытие в пункт назначения — в 17.40. Вылет из Дальнегорска в этот же день — в 18.05, прибытие — в 19.25.

Из Владивостока в Преображение в период с 3 июля по 28 августа дополнительный рейс будет выполняться по понедельникам в 11.50, прибытие — в 12.30, из Преображения во Владивосток — в 12.55, прибытие в 13.35.

Также по понедельникам на период с 3 июля по 17 августа вводится еще один рейс по направлению Владивосток-Терней-Владивосток. Вылет из Владивостока — в 14.30, прибытие — в 16.20. Вылет из Тернея — в 18.45, прибытие — в 20.35. Добавлен также состыковочный рейс по маршруту Терней-Амгу-Терней. Вылет из Тернея — в 16.45, прибытие в Амгу — в 17.20, вылет из Амгу — в 17.45 с прибытием в Терней в 18.20.

С 6 июля по 10 августа запускается второй дополнительный рейс Владивосток-Терней-Владивосток по четвергам. Вылет из Владивостока — в 12.25, прибытие — в 14.15. Вылет из Тернея — в 17.50, прибытие — в 19.40. В этот же день можно будет отправиться по маршруту Терней-Единка-Терней. Вылет из Тернея — в 14.40, прибытие — в 15.50. Вылет из Единки — в 16.15, прибытие — в 17.25.

17 августа будет выполнен дополнительный рейс из Владивостока в Пластун и обратно. Вылет из Владивостока — в 14.05, прибытие — в 15.40, вылет из Пластуна — в 16.00 с прибытием во Владивосток в 17.35.

Напомним, расширение маршрутной сети внутренних авиаперевозок ведется по поручению губернатора Приморья в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013−2020 годы». За небольшой срок в Приморье практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов. Сегодня в Приморье действуют 13 авианаправлений. Девять регулярных рейсов выполняет авиакомпания «Аврора» на краевых самолетах DHC-6 — из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку, а также один межрегиональный рейс — из Кавалерово в Хабаровск. Работа по расширению аэродромной сети и географии полетов малой авиации продолжается.