Роспотребнадзор требует истребить всех белок в Омске

По его словам, региональное управление Роспотребнадзора требует от него и его коллег провести полную дератизацию городских парков, что по сути означает истребление всех белок в Омске.

«Эти требования тянутся с 2015 года. Естественно, что никто ничего по ним не предпринимает. Однако давление на нас уже началось — с нашего юрлица взыскали штраф в 10 тысяч рублей. И это — только начало, дальше штрафы будут расти в геометрической прогрессии. Это дикость, но они действительно требуют фактического уничтожения всех городских белок», — заявил в комментарии «СуперОмску» Лукашевич.

Более того, по его словам, подобные требования предъявляются контролирующей организацией и к другим руководителям городских парков. Ведомство настаивает на том, что белки могут переносить заразные болезни, а поэтому, наряду с крысами, должны быть полностью истреблены.