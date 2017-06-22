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12:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская область стала третьей в России по наименьшему росту цен на продукты

Иркутская область заняла третье место в рейтинге регионов России по показателю наименьшего роста цен на продукты.

Иркутская область заняла третье место в рейтинге регионов России по показателю наименьшего роста цен на продукты. Об этом 22 июня 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергея Петрова.

Напомним, что в мае нынешнего года по отношению к декабрю 2016 года на продовольственном рынке региона зафиксирована дефляция: цены на продовольственные товары снизились в среднем на 0,1%. Рост цен на продовольственные товары в среднем по России составил 2,4%, по Сибири — 1%. Кроме того, Иркутская область вошла в тройку регионов России, где с начала года наблюдалось снижение сводного индекса потребительских цен.

Сергей Петров также отметил, что в муниципальных образованиях области реализуются различные социальные проекты, которые предусматривают минимальные торговые надбавки на некоторые продовольственные товаров первой необходимости, в которых участвует более 1160 организаций торговли. Кроме того, в области организовано более 850 ярмарок, что обеспечивает населению прямой доступ к продукции местного производства без посредников и по ценам от производителей.

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