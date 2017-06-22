Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
Постиранные вещи нельзя сушить в квартире
Борис Грызлов: Украина предприняла дерзкую попытку в Донбассе
Поклонников Анфисы Чеховой возмутили плохие манеры ее сына
Российский дипломат назначен на высокий пост в ООН
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
Расмуссен: Такую битву Путин проиграет
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
"Я прошу, чтобы меня не убивали": обращение Губина
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Госдеп США отреагировал на отмену Россией встречи
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
10Умер Гельмут Коль
12:22 (мск), источник: AmurMedia.ru

Почетный знак «Открытое сердце» вручили в Хабаровском края

В правительстве региона наградили приемных родителей, волонтеров, активистов общественных организаций и государственных учреждений.

Хабаровск, 22 июня, AmurMedia.

Премии губернатора Хабаровского края в области профилактики безнадзорности и социального сиротства и Почетный знак «Открытое сердце» вручили в краевом центре. Ежегодно премию получают десять лауреатов. Это приемные родители, волонтеры, представители общественных организаций и государственных учреждений, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

— Безнадзорность и социальное сиротство по-прежнему остаются одними из наиболее острых проблем общества, — отметил заместитель председателя правительства края — министр культуры Александр Федосов. — Главный путь ее решения — профилактическая работа с семьями, в первую очередь, с семьями группы риска. Профессионализм лауреатов «Открытого сердца», их вера, оптимизм позволяют положительно влиять на ситуацию в крае.

В этом году наград удостоились председатель совета опекунов города Хабаровска, приемная мать Наталья Богомолова, заместитель директора детского дома № 4 Екатерина Воротилина, руководитель волонтерского отряда «Автодор» Виктория Головко, член попечительского совета детского дома № 6 Сергей Гриченюк, социальный педагог школы Булгинского сельского поселения Валентина Камко, директор детского дома № 18 Елена Кирсанова, приемная мать Галина Слепцова. Также отмечены АНО «Центр социальной адаптации молодежи «Грань», общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Де-Кастринского сельского поселения, Ульчского района, подростковый клуб «Взросление».

За большой вклад в социальную поддержку и охрану здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их всестороннее развитие и воспитание, укрепление материально-технической базы учреждений Почетным знаком губернатора Хабаровского края «Открытое сердце» награждены АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» и ООО «Васильев».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Авантюры Александра Веретенникова: любовь с художницей, танго-клуб и жизнь во Франции
ВС Польши: сближение с самолетом Шойгу совершил польский F-16
Минобороны рассекретило воспоминания военачальников о начале ВОВ
МИД объяснил свой отказ от российско-американских консультаций
Игрок сборной России объяснил поражение от Португалии
Правительство вывело алкоголь из проекта tax free
Серебренников попросил зрителей театра о помощи
«Ъ»: ТЭФИ перенесли из-за «перекосов» при голосовании жюри
Спорт
Мы можем проиграть. Но мы играем в футбол Это было поражение, о котором не стыдно вспоминать
Авто
Дело «пьяного мальчика»: итоги экспертизы и версия отца Следователи официально установили, что в крови ребенка был алкоголь, и теперь намерены выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употреблял спиртное
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Министерства РФ переедут в небоскребы
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
Названы самые безопасные города России
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети Телеведущая впервые показала повзрослевшего сына.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь