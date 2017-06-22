Почетный знак «Открытое сердце» вручили в Хабаровском края
В правительстве региона наградили приемных родителей, волонтеров, активистов общественных организаций и государственных учреждений.
В правительстве региона наградили приемных родителей, волонтеров, активистов общественных организаций и государственных учреждений.
Хабаровск, 22 июня, AmurMedia.
Премии губернатора Хабаровского края в области профилактики безнадзорности и социального сиротства и Почетный знак «Открытое сердце» вручили в краевом центре. Ежегодно премию получают десять лауреатов. Это приемные родители, волонтеры, представители общественных организаций и государственных учреждений, сообщили ИА AmurMedia в
— Безнадзорность и социальное сиротство
В этом году наград удостоились председатель совета опекунов города Хабаровска, приемная мать Наталья Богомолова, заместитель директора детского дома № 4 Екатерина Воротилина, руководитель волонтерского отряда «Автодор» Виктория Головко, член попечительского совета детского дома № 6 Сергей Гриченюк, социальный педагог школы Булгинского сельского поселения Валентина Камко, директор детского дома № 18 Елена Кирсанова, приемная мать Галина Слепцова. Также отмечены АНО «Центр социальной адаптации молодежи «Грань», общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
За большой вклад в социальную поддержку и охрану здоровья