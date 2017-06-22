За 12 минут до войны: В Севастополе запустили в море «кораблики мечты» и зажгли «свечи памяти»

22 июня 1941 года Севастополь первым встретил Великую Отечественную войну. За 12 минут до объявления войны, в 3 часа 13 минут, город-герой подвергся внезапному нападению фашистских бомбардировщиков.

Самолеты сбрасывали в акваторию донные мины, чтобы заблокировать флот в бухте. Часть снарядов попала в жилые районы. Первая мина разорвалась на улице Нефедова. Погибли мирные жители.

Спустя 76 лет на рассвете у мемориала Героическим защитникам Севастополя 1941−1942 годов зажгли свечи памяти, а студенты запустили в море бумажные «кораблики мечты».

Акция «Мой кораблик мечты» появилась в городе-герое после премьеры спектакля «Я жду тебя на Графской» в постановке Драматического театра имени Лавренева Черноморского флота России.

76 лет назад свой выпускной отмечали севастопольские школьники. На рассвете они приходили на набережную и запускали в море бумажные кораблики. На корабликах были написаны самые заветные мечты. Но большинству из них так и не удалось сбыться. Началась Великая Отечественная война.

За несколько часов до начала войны Василий Малявин сдавал экзамен по русскому языку. А уже через несколько дней, получив аттестат об окончании семилетки, записался в отряды народного ополчения.

— Летом 41-го года московские студенты пилили лес, а мы, деревенские мальчишки, на лошадях подвозили его к железной дороге для топки паровоза. Вот выполнялась такая работа. 1 января 1943 года я был призван в армию. Мне не было и 18 лет, — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Василий Малявин.

Нынешние школьники и студенты выложили свечами дату начала войны и слово «помним». Они пришли поблагодарить дедов и прадедов за Победу и сказать, что не забудут, не простят и не допустят повторения.

— Чувство гордости за то, что я имею честь жить в таком героическом городе, как Севастополь. Чувство памяти того подвига, который совершили наши предки во имя нас, во имя жизни, — говорит студентка Анна Галасюк.