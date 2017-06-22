В Воронеже пройдет бесплатный музыкальный фестиваль местных групп

Фестиваль «Такие» состоится в Воронеже в четверг и пятницу, 13 и 14 июля. Концерт, на котором выступят местные музыканты, пройдет под открытым небом во дворе «Пушка» (улица Комиссаржевской, 7). Вход свободный.

Двухдневный фестиваль станет презентацией воронежского музыкального лейбла «Такие» и сотрудничающих с ним групп. В четверг, 13 июля, на сцене «Пушки» выступят команды GOSPOŽA (psychedelic-rock), ШаруБуке (perfect-pop), noisebleedsuns. (noise-rock), ЭваЭва (neo-soul) и Другое Дело (art-rock). В пятницу, 14 июля, на фестивале сыграют Головогрудь (infantile-pop), EasyRiders (garage-rock), The Sheepray (live electronic) и ЦЁЙ (art-pop). Все эти группы регулярно выступают в воронежских клубах и барах, участвуют в фестивалях и перформансах, поэтому опен-эйр «Такие» станет редкой возможностью увидеть популярные городские коллективы бесплатно и на одной сцене.

— Лето — это отличная возможность представить музыкальный лейбл, который занимается популяризацией воронежской сцены на российском и международном уровне, — рассказал организатор фестиваля Антон Матвеев.

В оба дня концерты будут начинаться в 17:00. У каждой группы будет около 40 минут на выступление. В перерывах между разножанровыми коллективами для гостей фестиваля будут играть воронежские диджеи.

Во время опен-эйра в «Пушке» будут работать маркеты и интерактивные творческие секторы. Организаторы пока работают над наполнением площадки фестиваля, за обновлениями можно следить в группе в соцсети. Также на концерте можно будет приобрести диски и сувенирную продукцию с символикой групп.

Вход на фестивальную площадку и выход с нее будут свободными в оба дня. На входе гостям наденут контрольные браслеты, необходимые организаторам только для того, чтобы посчитать итоговое количество людей.

Информационный партнер фестиваля «Такие» — РИА «Воронеж».