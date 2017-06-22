КЖД отменила один из воскресных поездов из Советска до Калининграда

Связаны изменения в расписании с окончанием учебного года и ожидаемым снижением количества пассажиров.

«Поезд № 6388 Советск-Калининград, который выходит из Советска в 18.01, назначается на период учебного года. Основную часть пассажиров составляет учащаяся молодежь. Со 2 июля он отменяется», — уточнили в КЖД.

С 4 сентября поезд вновь начнет курсировать по обычному расписанию.