Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
Фото зайчиков и щеночков спасут ваш брак
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
СМИ: ООН зафиксировала резкий рост числа погибших в Донбассе
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Ипотека в России поставила рекорд
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
16:50 (мск), источник: АиФ Калининград

КЖД отменила один из воскресных поездов из Советска до Калининграда

Руководство Калининградской железной дороги приняло решение отменить один из воскресных поездов из Советска до Калининграда. Об этом говорится в официальном релизе компании.

Связаны изменения в расписании с окончанием учебного года и ожидаемым снижением количества пассажиров.

«Поезд № 6388 Советск-Калининград, который выходит из Советска в 18.01, назначается на период учебного года. Основную часть пассажиров составляет учащаяся молодежь. Со 2 июля он отменяется», — уточнили в КЖД.

С 4 сентября поезд вновь начнет курсировать по обычному расписанию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Петербурге стоматолог ради прибыли удалила пациентке 22 здоровых зуба
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершили польские пилоты
Минобороны рассекретило воспоминания военачальников о начале ВОВ
Google был недоступен для части пользователей
Станислав Черчесов сфотографировался с Криштиану Роналду (фото)
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых чиновников России
Депутаты КПРФ внесли законопроект об отмене новогодних каникул
Правительство повысило прожиточный минимум на 218 рублей
Спорт
«Криштиану сделал из Васина отбивную». Реакция зарубежных СМИ Что пишут газеты о матче Россия — Португалия
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Сделки с жильем защитит нотариус
В Москве 10% арендных квартир непригодны для проживания
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети Телеведущая впервые показала повзрослевшего сына.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь