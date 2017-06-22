КЖД отменила один из воскресных поездов из Советска до Калининграда
Руководство Калининградской железной дороги приняло решение отменить один из воскресных поездов из Советска до Калининграда. Об этом говорится в официальном релизе компании.
Руководство Калининградской железной дороги приняло решение отменить один из воскресных поездов из Советска до Калининграда. Об этом говорится в официальном релизе компании.
Связаны изменения в расписании с окончанием учебного года и ожидаемым снижением количества пассажиров.
«Поезд № 6388
С 4 сентября поезд вновь начнет курсировать по обычному расписанию.