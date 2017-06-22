Принц Гарри: никто в королевской семье не хочет быть монархом
Принц Гарри в интервью изданию Newsweek заявил, что никто в королевской семье не хочет быть королем или королевой Великобритании.
Принц Гарри в интервью изданию Newsweek заявил, что никто в королевской семье не хочет быть королем или королевой Великобритании.
Отвечая на вопрос, если
Издание пишет, что «Гарри никогда не скрывал отсутствия желания занять самый высокий титул в стране, а теперь он рассказал об аналогичном отсутствии желания у его отца, принца Чарльза, и брата, принца Уильяма».
Также, говоря о смерти его матери, принцессы Дианы, Гарри раскритиковал решение своей семьи, которая заставила его следовать в похоронном шествии, когда ему было 12 лет.
«Ни одного ребенка не следует просить о таком», — отметил Гарри.