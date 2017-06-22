Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
Постиранные вещи нельзя сушить в квартире
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Врачи опасаются за здоровье новорожденных детей Бейонсе
Киев направит Москве ноту протеста из-за масштабного проекта РФ
Погружение барреля Почему «заморозка» не лечит нефтяной рынок?
Расмуссен: Такую битву Путин проиграет
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
"Я прошу, чтобы меня не убивали": обращение Губина
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Киев направит Москве ноту протеста из-за масштабного проекта РФ
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
1450-летие Николь Кидман
13:29 (мск), источник: Газета.Ру

Принц Гарри: никто в королевской семье не хочет быть монархом

Принц Гарри в интервью изданию Newsweek заявил, что никто в королевской семье не хочет быть королем или королевой Великобритании.

Источник: AP 2017
Читайте также
Елизавета II произнесла тронную речь без короны впервые за 43 года

Отвечая на вопрос, если кто-нибудь в королевской семье, кто хотел бы занять трон, принц Гарри ответил, что «нет, однако мы исполним свои обязательства в нужное время».

Издание пишет, что «Гарри никогда не скрывал отсутствия желания занять самый высокий титул в стране, а теперь он рассказал об аналогичном отсутствии желания у его отца, принца Чарльза, и брата, принца Уильяма».

Также, говоря о смерти его матери, принцессы Дианы, Гарри раскритиковал решение своей семьи, которая заставила его следовать в похоронном шествии, когда ему было 12 лет.

«Ни одного ребенка не следует просить о таком», — отметил Гарри.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершили польские пилоты
Минобороны рассекретило воспоминания военачальников о начале ВОВ
МИД объяснил свой отказ от российско-американских консультаций
Игрок сборной России объяснил поражение от Португалии
Правительство вывело алкоголь из проекта tax free
«Ъ»: ТЭФИ перенесли из-за «перекосов» при голосовании жюри
Спорт
Мы можем проиграть. Но мы играем в футбол Это было поражение, о котором не стыдно вспоминать
Авто
Дело «пьяного мальчика»: итоги экспертизы и версия отца Следователи официально установили, что в крови ребенка был алкоголь, и теперь намерены выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употреблял спиртное
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Экологи просят отклонить закон о реновации жилья
Сделки с жильем защитит нотариус
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети Телеведущая впервые показала повзрослевшего сына.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь