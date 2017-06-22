Принц Гарри: никто в королевской семье не хочет быть монархом

Елизавета II произнесла тронную речь без короны впервые за 43 года

Отвечая на вопрос, если кто-нибудь в королевской семье, кто хотел бы занять трон, принц Гарри ответил, что «нет, однако мы исполним свои обязательства в нужное время».

Издание пишет, что «Гарри никогда не скрывал отсутствия желания занять самый высокий титул в стране, а теперь он рассказал об аналогичном отсутствии желания у его отца, принца Чарльза, и брата, принца Уильяма».

Также, говоря о смерти его матери, принцессы Дианы, Гарри раскритиковал решение своей семьи, которая заставила его следовать в похоронном шествии, когда ему было 12 лет.

«Ни одного ребенка не следует просить о таком», — отметил Гарри.