89 школьников в Новосибирской области написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

89 школьников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, об этом «Вестям» рассказал заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев. .

По данным «Вестей», 40 школьников в НСО неудовлетворительно написали ЕГЭ по русскому языку и получили «двойки».

В 2016 году 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получили 38 человек.

Единый госэкзамен в 2017 году в Новосибирске сдавали 6735 выпускников 11-х классов в 211 школах.