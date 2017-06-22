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13:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

89 школьников в Новосибирской области написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В прошлом году 100-балльников на ЕГЭ по русскому языку было 38.

89 школьников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, об этом «Вестям» рассказал заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев. .

По данным «Вестей», 40 школьников в НСО неудовлетворительно написали ЕГЭ по русскому языку и получили «двойки».

В 2016 году 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получили 38 человек.

Единый госэкзамен в 2017 году в Новосибирске сдавали 6735 выпускников 11-х классов в 211 школах.

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