Два палаточных лагеря в Свердловской области закрыли после прокурорской проверки

По данным надзорного ведомства, две организованные группы детей расположились в палаточных городках около деревни Бекленищева у «порога Ревун» реки Исеть.

Установлено, что одна группа, в которой было 12 несовершеннолетних и два сопровождающих тренера-педагога детско-юношеской спортивной школы «Бригантина», прибыла из Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

Вторая группа из 39 подростков в сопровождении трех тренеров специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Тюмени приехала в Каменский район для проведения учебно-тренировочного мероприятия по гребному слалому.

В ходе выездной проверки прокуратура вместе со специалистом территориального подразделения регионального Управления Роспоребнадзора нашли многочисленные нарушения.

В частности, организаторы не уведомили Роспотребнадзор о приезде организованных групп детей, в штате палаточных лагерей не было медицинского работника. В лагере не было воды, отвечающей требованиям безопасности, не было туалета. Кроме этого, как сообщает пресс-служба, территория в районе деревни Бекленищева, у порога «Ревун» реки Исеть не обрабатывалась от клещей, а информации о наличии у детей прививок от вируса клещевого энцефалита не было.