Два палаточных лагеря в Свердловской области закрыли после прокурорской проверки
22 июня.
22 июня.
По данным надзорного ведомства, две организованные группы детей расположились в палаточных городках около деревни Бекленищева у «порога Ревун» реки Исеть.
Установлено, что одна группа, в которой было 12 несовершеннолетних и два сопровождающих
Вторая группа из 39 подростков в сопровождении трех тренеров специализированной
В ходе выездной проверки прокуратура вместе со специалистом территориального подразделения регионального Управления Роспоребнадзора нашли многочисленные нарушения.
В частности, организаторы не уведомили Роспотребнадзор о приезде организованных групп детей, в штате палаточных лагерей не было медицинского работника. В лагере не было воды, отвечающей требованиям безопасности, не было туалета. Кроме этого, как сообщает
Прокуратура внесла в адрес руководителей обеих