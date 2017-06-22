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13:38 (мск), источник: Интерфакс

Два палаточных лагеря в Свердловской области закрыли после прокурорской проверки

22 июня. Interfax-Russia.ru — Прокуратура Каменского района Свердловской области нашла нарушения в организации работы двух палаточных лагерей на реке Исеть, где жили дети из Татарстана и Тюмени, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в четверг.

По данным надзорного ведомства, две организованные группы детей расположились в палаточных городках около деревни Бекленищева у «порога Ревун» реки Исеть.

Установлено, что одна группа, в которой было 12 несовершеннолетних и два сопровождающих тренера-педагога детско-юношеской спортивной школы «Бригантина», прибыла из Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.

Вторая группа из 39 подростков в сопровождении трех тренеров специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Тюмени приехала в Каменский район для проведения учебно-тренировочного мероприятия по гребному слалому.

В ходе выездной проверки прокуратура вместе со специалистом территориального подразделения регионального Управления Роспоребнадзора нашли многочисленные нарушения.

В частности, организаторы не уведомили Роспотребнадзор о приезде организованных групп детей, в штате палаточных лагерей не было медицинского работника. В лагере не было воды, отвечающей требованиям безопасности, не было туалета. Кроме этого, как сообщает пресс-служба, территория в районе деревни Бекленищева, у порога «Ревун» реки Исеть не обрабатывалась от клещей, а информации о наличии у детей прививок от вируса клещевого энцефалита не было.

Прокуратура внесла в адрес руководителей обеих детско-юношеских спортивных школ представления об устранении нарушений. В отношении руководителя палаточного лагеря было возбуждено административное дело по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей). В результате принятых мер палаточные лагеря были закрыты.

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