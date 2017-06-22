Роспотребнадзор отрицает обвинения в геноциде омских белок
Руководство омского Роспотребнадзора отреагировало на заявление руководителя «Парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Константина Лукашевича.
Руководство омского Роспотребнадзора отреагировало на заявление руководителя «Парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Константина Лукашевича.
Госслужащие обвинили его в намеренном раздувании сенсации и скандала из ничего.
Так, по мнению Роспотребнадзора, руководство парка было оштрафовано по результатам плохой обработки территории против клещей, крыс и мышей. А вот против самих белок в ведомтсве ничего не имеют.
«В предписаниях Роспотребнадзора, направленных в адрес руководства парка, говорится об акарицидных (противоклещевых) обработках, которые проводятся повсеместно в местах массового посещения для предупреждения заболевания инфекциями, передающимися с укусом клещей. Обработки проводятся экологически безопасными биоразлагаемыми препаратами, которые не наносят вред популяции животных», — сообщает
Более того, в Роспотребнадзоре призвали сотрудников парков «исполнять свои прямые обязанности, а не заниматься фальсификацией фактов и введением граждан в заблуждение».