В Башкирии до заповедника Шульган-Таш можно будет долететь на вертолете

Как рассказали в Корпорации развития Республики Башкортостан, в настоящее время готовится подписание инвестиционного соглашения на сумму более 250 миллионов рублей. Имя инвестора не разглашается. Известно, что подобные проекты уже реализованы в Москве и Санкт-Петербурге.

Вертолетный центр будет включать в себя возможность покупки вертолетов, ремонта и обслуживания, здесь же появится учебный центр для пилотов, а также авиаузел, из которого можно будет улететь в города и районы республики и столицы соседних регионов. Участок под строительство уже определен, работы над проектом должны начаться в этом году.