В Башкирии до заповедника Шульган-Таш можно будет долететь на вертолете
УФА, 22 июн 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В ближайшем будущем жители Башкирии смогут пользоваться вертолетами как общественным транспортом.
УФА, 22 июн 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В ближайшем будущем жители Башкирии смогут пользоваться вертолетами как общественным транспортом.
Как рассказали в Корпорации развития Республики Башкортостан, в настоящее время готовится подписание инвестиционного соглашения на сумму более 250 миллионов рублей. Имя инвестора не разглашается. Известно, что подобные проекты уже реализованы в Москве и
Вертолетный центр будет включать в себя возможность покупки вертолетов, ремонта и обслуживания, здесь же появится учебный центр для пилотов, а также авиаузел, из которого можно будет улететь в города и районы республики и столицы соседних регионов. Участок под строительство уже определен, работы над проектом должны начаться в этом году.
По замыслу, работа вертолетного центра должна помочь развитию туристической отрасли Башкирии, в числе предварительных маршрутов значатся заповедник