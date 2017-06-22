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13:28 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии до заповедника Шульган-Таш можно будет долететь на вертолете

УФА, 22 июн 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В ближайшем будущем жители Башкирии смогут пользоваться вертолетами как общественным транспортом.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в Корпорации развития Республики Башкортостан, в настоящее время готовится подписание инвестиционного соглашения на сумму более 250 миллионов рублей. Имя инвестора не разглашается. Известно, что подобные проекты уже реализованы в Москве и Санкт-Петербурге.

Вертолетный центр будет включать в себя возможность покупки вертолетов, ремонта и обслуживания, здесь же появится учебный центр для пилотов, а также авиаузел, из которого можно будет улететь в города и районы республики и столицы соседних регионов. Участок под строительство уже определен, работы над проектом должны начаться в этом году.

По замыслу, работа вертолетного центра должна помочь развитию туристической отрасли Башкирии, в числе предварительных маршрутов значатся заповедник Шульган-Таш, Белорецк, поселок Красноусольский, Павловское водохранилище.

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