В Воронеже коммунальщики вернули воду в дома на проспекте Труда
Сотрудники водоканала устранили аварию на трубопроводе.
Сотрудники водоканала устранили аварию на трубопроводе.
Сотрудники воронежского водоканала вернули воду в дома на проспекте Труда, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Коммунальная авария произошла возле дома № 6/4 накануне вечером. Причиной стало повреждение раструба чугунной трубы. На месте ЧП работали 10 специалистов на шести спецмашинах. Водоснабжение в близлежащих домах ограничили.