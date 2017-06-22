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13:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже коммунальщики вернули воду в дома на проспекте Труда

Сотрудники водоканала устранили аварию на трубопроводе.

Сотрудники воронежского водоканала вернули воду в дома на проспекте Труда, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе РВК. Прорыв трубопровода устранили днем в четверг, 22 июня.

Коммунальная авария произошла возле дома № 6/4 накануне вечером. Причиной стало повреждение раструба чугунной трубы. На месте ЧП работали 10 специалистов на шести спецмашинах. Водоснабжение в близлежащих домах ограничили.

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