Центр Екатеринбурга перекроют из-за эстафеты ко Дню молодежи

Легкоатлеты побегут от улицы Бориса Ельцина до Октябрьской площади. Маршрут будет проходить через проспект Ленина.

Согласно информации на сайте горадминистрации, движение будет закрыто на улице 8 Марта от улицы Бориса Ельцина до улицы Ленина, на улице Ленина от Пушкина до Московской, на улице Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта.

В пределах этих улиц 24 июня будет введен запрет на продажу алкоголя.