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13:43 (мск), источник: УралПолит.ру

Центр Екатеринбурга перекроют из-за эстафеты ко Дню молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге 24 июня в рамках празднования Дня молодежи пройдет эстафета «Юность». Из-за соревнований центр уральской столицы с 10 до 14 часов частично перекроют для движения.

Легкоатлеты побегут от улицы Бориса Ельцина до Октябрьской площади. Маршрут будет проходить через проспект Ленина.

Согласно информации на сайте горадминистрации, движение будет закрыто на улице 8 Марта от улицы Бориса Ельцина до улицы Ленина, на улице Ленина от Пушкина до Московской, на улице Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта.

В пределах этих улиц 24 июня будет введен запрет на продажу алкоголя.

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