Центр Екатеринбурга перекроют из-за эстафеты ко Дню молодежи
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге 24 июня в рамках празднования Дня молодежи пройдет эстафета «Юность».
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге 24 июня в рамках празднования Дня молодежи пройдет эстафета «Юность».
Легкоатлеты побегут от улицы Бориса Ельцина до Октябрьской площади. Маршрут будет проходить через проспект Ленина.
Согласно информации на сайте горадминистрации, движение будет закрыто на улице 8 Марта от улицы Бориса Ельцина до улицы Ленина, на улице Ленина от Пушкина до Московской, на улице Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта.
В пределах этих улиц 24 июня будет введен запрет на продажу алкоголя.