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13:45 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Сезон тополиного пуха начался в уральской столице

Уральские врачи советуют жителям региона обратить особое внимание на своё здоровье. Во многих городах началось активное цветение тополей. Пух этого дерева, который разносится ветром, у многих вызывает серьёзную аллергию.

Источник: Вести - Екатеринбург

При этом провоцирует её не сам пух, а пыльца цветущих растений, которую он переносит. У людей, восприимчивых к этому, появляются такие симптомы как общее недомогание, заложенность носа, чихание, слезоточивость и зуд в глазах.

Цветение тополей длится, как правило, две недели. Тем, кто склонен к аллергии, специалисты советуют не открывать окна, чаще проводить влажную уборку помещений, а выходя на улицу надевать медицинскую маску или очки.

Лекарственные препараты, снижающие аллергию, следует применять только по совету лечащего врача.

«Число больных с аллергическими заболеваниями увеличивается ежегодно. Где-то в среднем по области 10−15% страдает пыльцевой аллергией», — рассказала аллерголог-иммунолог ОДКБ № 1 Вера Воротилкина.

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