Сезон тополиного пуха начался в уральской столице

При этом провоцирует её не сам пух, а пыльца цветущих растений, которую он переносит. У людей, восприимчивых к этому, появляются такие симптомы как общее недомогание, заложенность носа, чихание, слезоточивость и зуд в глазах.

Цветение тополей длится, как правило, две недели. Тем, кто склонен к аллергии, специалисты советуют не открывать окна, чаще проводить влажную уборку помещений, а выходя на улицу надевать медицинскую маску или очки.

Лекарственные препараты, снижающие аллергию, следует применять только по совету лечащего врача.