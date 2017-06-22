На фундаменте церкви в Алексеевском районе отпечатался лик Христа
Жители села Саконы Алексеевского района усмотрели на камне, являвшемся фундаментом разрушенной церкви, лик Иисуса Христа.
Жители села Саконы Алексеевского района усмотрели на камне, являвшемся фундаментом разрушенной церкви, лик Иисуса Христа.
Как сообщается на сайте Татарстанской митрополии, в селе начались работы по разбору деревянного храма в честь архистратига Божия Михаила, существовавшего с 1865 по 1937 годы. На одном из камней явственно отпечаталось изображение Спасителя.
На месте старой церкви будет построен новый
Напомним, недавно в Зеленодольском храме на стене отпечатался образ Матронушки.