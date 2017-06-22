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15:16 (мск), источник: АиФ Казань

На фундаменте церкви в Алексеевском районе отпечатался лик Христа

Жители села Саконы Алексеевского района усмотрели на камне, являвшемся фундаментом разрушенной церкви, лик Иисуса Христа.

Как сообщается на сайте Татарстанской митрополии, в селе начались работы по разбору деревянного храма в честь архистратига Божия Михаила, существовавшего с 1865 по 1937 годы. На одном из камней явственно отпечаталось изображение Спасителя.

На месте старой церкви будет построен новый храм-часовня высотой 19 м в честь Василия Великого. Проект разработал фирма из Йошкар-Олы, а строить будет местное алексеевское предприятие. Церковь будет строиться на пожертвования.

Напомним, недавно в Зеленодольском храме на стене отпечатался образ Матронушки.

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