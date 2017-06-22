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15:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Татарские депутаты одобрили возвращение вытрезвителей

Оба законопроекта, регламентирующие работу вытрезвителей в 11 населённых пунктах Татарстана, приняты депутатами Госсовета региона в двух последних чтениях.

В списке городов, где будут работать спецучреждения по временному пребыванию нетрезвых граждан, есть Казань и Набережные Челны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Органы местного самоуправления районов и городских округов Татарстана получили полномочия по оказанию услуг в спецучреждениях. Принимать в вытрезвители будут тех «поклонников Бахуса», которые не в состоянии самостоятельно передвигаться, но не нуждаются в медицинской помощи. Тех же, кто нуждается в медпомощи, она будет оказываться в соответствующих учреждениях здравоохранения.

Из общественных мест подвыпивших граждан будут доставлять в спецучреждения для временного пребывания. Средства на эти услуги будут выделять муниципалитетам в виде субвенций из республиканского бюджета. В случае необходимости помещения для муниципальных вытрезвителей будут переданы из республиканского имущества в безвозмездное пользование.

Нормы вступят в силу с 1 января 2018 года.

Ко второму чтению профильный комитет внёс в законопроект две поправки технического характера. Вопросов к законопроекту в рамках сессии 22 июня не было. Он был принят большинством голосов, лишь один депутат проголосовал против.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое чтение законопроекты прошли 11 мая. Ко второму чтению в них были устранены недочёты, выявленные правовым управлением Госсовета.

По информации ИА REGNUM, до 2012 года вытрезвители в Татарстане курировались органами внутренних дел, но позднее их исключили из-под этой подведомственности. Подвыпивших жителей региона стали доставлять в больницы, но со временем и эта практика изжила себя. В последние годы в Татарстане лишь в девяти муниципалитетах работали вытрезвители, оставаясь в подвешенном состоянии.

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