Татарские депутаты одобрили возвращение вытрезвителей

В списке городов, где будут работать спецучреждения по временному пребыванию нетрезвых граждан, есть Казань и Набережные Челны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Органы местного самоуправления районов и городских округов Татарстана получили полномочия по оказанию услуг в спецучреждениях. Принимать в вытрезвители будут тех «поклонников Бахуса», которые не в состоянии самостоятельно передвигаться, но не нуждаются в медицинской помощи. Тех же, кто нуждается в медпомощи, она будет оказываться в соответствующих учреждениях здравоохранения.

Из общественных мест подвыпивших граждан будут доставлять в спецучреждения для временного пребывания. Средства на эти услуги будут выделять муниципалитетам в виде субвенций из республиканского бюджета. В случае необходимости помещения для муниципальных вытрезвителей будут переданы из республиканского имущества в безвозмездное пользование.

Нормы вступят в силу с 1 января 2018 года.

Ко второму чтению профильный комитет внёс в законопроект две поправки технического характера. Вопросов к законопроекту в рамках сессии 22 июня не было. Он был принят большинством голосов, лишь один депутат проголосовал против.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое чтение законопроекты прошли 11 мая. Ко второму чтению в них были устранены недочёты, выявленные правовым управлением Госсовета.