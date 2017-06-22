Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
Гидрометцентр предупреждает: дальше будет только хуже
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети
Украина придумала, как бороться со строительством моста в Крым
Погружение барреля Почему «заморозка» не лечит нефтяной рынок?
Расмуссен: Путин проиграет эту битву за расширение НАТО и ЕС
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
«Скелеты в шкафу» вредят карьере
Фото зайчиков и щеночков спасут ваш брак
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Госдеп США отреагировал на отмену Россией встречи
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
12Акции протеста 12 июня
14:24 (мск), источник: РИА Новости

В Вене открыли памятник советским военнопленным

ВЕНА, 22 июн — РИА Новости. Памятная стела погибшим советским военнопленным открыта в четверг, в День памяти и скорби на Центральном кладбище в Вене.

Источник: РИА Новости

‎В торжественном мероприятии приняли участие посол России в Австрии Дмитрий Любинский, послы Белоруссии и Армении Елена Купчина и Арман Киракосян, исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов и многие другие.

Чёрный с золотым обелиск авторства ‎скульптора Дениса Стритовича установлен у десятых ворот кладбища, стела возвышается на 3,6 метра и украшена стилизованной звездой на вершине и надписями на русском и немецком языках: «Здесь покоятся советские военнопленные, погибшие в 1941—1945 годах» и «Никто не забыт, ничто не забыто».

Маленькое чудо

По словам посла Любинского, ‎более 80 тысяч павших в годы Великой Отечественной войны советских граждан покоятся в австрийской земле.

Читайте также
«Я стал ветераном в 23 года». О ветеранах среди нас

«Здесь, у ворот номер 10 Центрального кладбища Вены похоронены 200 граждан из разных республик бывшего СССР. Благодаря кропотливой работе, как у нас говорят, на общественных началах, российские и австрийские активисты совершили маленькое чудо, восстановив 183 имени из 200, и я не сомневаюсь, что работа будет продолжена», —сказал российский дипломат.

Он добавил, что ‎на протяжении десятилетий эти люди считались потерянными, «а теперь у их потомков, родственников появилась возможность получить достоверные сведения об их трагической судьбе‎».

В свою очередь представитель австрийского министерства внутренних дел Элизабет Слеха‎ в своем выступлении добавила, что поскольку противоположностью равнодушия является память, «сегодняшнее мероприятие для нас — больше, чем просто открытие памятника, больше, чем дань память павшим во время фашистского режима».

Сегодня мы создаем здесь место памяти.‎‎ Этот памятник стоит понимать как символ мира, памяти и напоминания о том, чтобы подобное больше не повторялось.
Элизабет Слеха
Представитель австрийского министерства внутренних дел

Живые в память о павших

По словам Кононова, «установка этого памятника — это зримое свидетельство того, кто и как освобождал Европу от нацизма, фашизма, тех сил, которые поглотили Европу в начале 30-х годов прошлого века».

Читайте также
Помню и горжусь

От имени РВИО он поблагодарил всех причастных к реализации проекта — посольство РФ, общественные организации Австрии и множество неравнодушных людей. Он вручил почетные значки членов РВИО двум жительницам Австрии, усилиями которых были восстановлены‎ имена захороненных советских граждан — сотруднице исследовательского центра «Память» Александре Кольб и помощнице историка Петера Сиксля, который много лет проводит в Австрии поиск и перезахоронение советских граждан, — главному редактору австрийского журнала «Давай!» Юлии Эггер.

Он заверил их, что все найденные ими имена будут впоследствии записаны на дополнительных пилонах около обелиска.

Как рассказала Эггер РИА Новости, обнаруженные ими захоронения у закрытых в настоящее время десятых ворот кладбища не имели первичных документов, поэтому имена упокоившихся там нужно было устанавливать через архивы, в чем помогло МВД Австрии, предоставив данные о пробном подкопе в этой почти сравнявшейся с землёй части кладбища. Работа заняла примерно год. «Выяснили, что эти люди работали на военных предприятиях Вены. Они не были расстреляны, а погибли в лазаретах или при транспортировке», — сказала она. По словам собеседницы агентства, в настоящее время лишь четыре семьи из 183 удалось оповестить о месте захоронения‎.

Первый обелиск

Памятник перед открытием освятил настоятель собора Святого Николая в Вене протоиерей Владимир Тыщук, а затем, после снятия покрова, к подножию монумента были возложены цветы и венки.

Кононов ранее сообщал РИА Новости, что такие же памятники РВИО устанавливает в России, в Австрии это первый такой обелиск.‎.

РВИО в течение двух лет проводит программу по установке памятников неизвестному солдату или на известных захоронениях. В настоящее время почти в 30 регионах России установлены подобные памятники в виде фигуры солдата или обелиска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В День памяти и скорби звучит голос Левитана
10:12 (мск)© Ньюстюб
 Почему мусульманские детсады в Австрии – это реальная проблема
Что удерживает Запад от войны с Россией
Почему мусульманские детсады в Австрии – это реальная проблема
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершили польские пилоты
Минобороны рассекретило воспоминания военачальников о начале ВОВ
Депутаты КПРФ внесли законопроект об отмене новогодних каникул
Станислав Черчесов сфотографировался с Криштиану Роналду
В Польше приняли закон о сносе коммунистических памятников
Принц Гарри: никто в королевской семье не хочет быть монархом
Bloomberg рассказал подробности увольнения главы Uber
Спорт
Мы можем проиграть. Но мы играем в футбол Это было поражение, о котором не стыдно вспоминать
Авто
Дело «пьяного мальчика»: итоги экспертизы и версия отца Следователи официально установили, что в крови ребенка был алкоголь, и теперь намерены выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употреблял спиртное
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Экологи просят отклонить закон о реновации жилья
Сделки с жильем защитит нотариус
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети Телеведущая впервые показала повзрослевшего сына.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь