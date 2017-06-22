В Вене открыли памятник советским военнопленным

Источник: РИА Новости

‎В торжественном мероприятии приняли участие посол России в Австрии Дмитрий Любинский, послы Белоруссии и Армении Елена Купчина и Арман Киракосян, исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов и многие другие. Чёрный с золотым обелиск авторства ‎скульптора Дениса Стритовича установлен у десятых ворот кладбища, стела возвышается на 3,6 метра и украшена стилизованной звездой на вершине и надписями на русском и немецком языках: «Здесь покоятся советские военнопленные, погибшие в 1941—1945 годах» и «Никто не забыт, ничто не забыто». Маленькое чудо По словам посла Любинского, ‎более 80 тысяч павших в годы Великой Отечественной войны советских граждан покоятся в австрийской земле.

«Здесь, у ворот номер 10 Центрального кладбища Вены похоронены 200 граждан из разных республик бывшего СССР. Благодаря кропотливой работе, как у нас говорят, на общественных началах, российские и австрийские активисты совершили маленькое чудо, восстановив 183 имени из 200, и я не сомневаюсь, что работа будет продолжена», —сказал российский дипломат. Он добавил, что ‎на протяжении десятилетий эти люди считались потерянными, «а теперь у их потомков, родственников появилась возможность получить достоверные сведения об их трагической судьбе‎». В свою очередь представитель австрийского министерства внутренних дел Элизабет Слеха‎ в своем выступлении добавила, что поскольку противоположностью равнодушия является память, «сегодняшнее мероприятие для нас — больше, чем просто открытие памятника, больше, чем дань память павшим во время фашистского режима».

Сегодня мы создаем здесь место памяти.‎‎ Этот памятник стоит понимать как символ мира, памяти и напоминания о том, чтобы подобное больше не повторялось. Элизабет Слеха Представитель австрийского министерства внутренних дел

Живые в память о павших По словам Кононова, «установка этого памятника — это зримое свидетельство того, кто и как освобождал Европу от нацизма, фашизма, тех сил, которые поглотили Европу в начале 30-х годов прошлого века».

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