В РПЦ опровергли отлучение от причастия за просмотр «Матильды»

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — В Русской православной церкви не подтвердили информацию депутата Госдумы Натальи Поклонской о наказаниях верующих за просмотр фильма Алексея Учителя «Матильда».

Учитель: экспертиза фильма «Матильда» не нашла в нем нарушений

«У нас нет информации об участии верующих в закрытых показах “Матильды” и их отлучении от причастия», — заявил «Интерфаксу» в четверг источник в синодальном Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Накануне Поклонская заявила, что верующих, посмотревших на закрытых показах «Матильду», отлучили от причастия на шесть месяцев в храмах и монастырях.

В фильме «Матильда» рассказывается о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Еще до выхода на широкие экраны картина вызвала широкий резонанс.

В частности, Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении фильма, поскольку, по ее мнению, в картине содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих. С критикой картины выступили высокопоставленные представители РПЦ.