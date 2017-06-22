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14:55 (мск), источник: Интерфакс

В РПЦ опровергли отлучение от причастия за просмотр «Матильды»

О том, что такая мера была принята в отношении участников закрытых показов фильма, заявила его ярая противница, депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — В Русской православной церкви не подтвердили информацию депутата Госдумы Натальи Поклонской о наказаниях верующих за просмотр фильма Алексея Учителя «Матильда».

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«У нас нет информации об участии верующих в закрытых показах “Матильды” и их отлучении от причастия», — заявил «Интерфаксу» в четверг источник в синодальном Отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Накануне Поклонская заявила, что верующих, посмотревших на закрытых показах «Матильду», отлучили от причастия на шесть месяцев в храмах и монастырях.

В фильме «Матильда» рассказывается о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Еще до выхода на широкие экраны картина вызвала широкий резонанс.

В частности, Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении фильма, поскольку, по ее мнению, в картине содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих. С критикой картины выступили высокопоставленные представители РПЦ.

Комментарии
1
Kлeвeр Удaчи
Маразм крепчает.. Других слов просто нет... Кто-нибудь остановит эту Поклонскую в её мракобесии?
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В РПЦ ничего не знают об отлучении от причастия из-за «Матильды»
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