Теплая неустойчивая погода ожидается в Беларуси в выходные

«Начало астрономического лета, 21 июня, ознаменовалось в Беларуси похолоданием. В середине недели на территорию Беларуси устремился более прохладный воздух с Балтийского моря, и температурный фон понизился. Погода переменчива, и в воскресенье потеплеет, но неустойчивый характер погоды сохранится», — сказала представитель Гидромета.

В пятницу ночью погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Днем фронтальные разделы обусловят неустойчивую погоду, на большей части территории ожидаются дожди, в некоторых районах прогремят грозы, а по Брестской области местами ожидаются сильные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9−15 градусов выше нуля, по северу страны будет плюс 5−8. Днем ожидается 17−23 градуса.

Сохранится неустойчивая, умеренно теплая погода и в субботу. Ночью по юго-западу, днем в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5−12 градусов выше нуля, по юго-западу она не опустится ниже плюс 13−16. Днем температура будет находиться в пределах 17−24 градусов тепла.

В воскресенье погодные условия будут определять фронтальные разделы и более теплые воздушные массы с Западной Европы. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 10−16 градусов выше нуля. Днем — 19−26 градусов тепла, по югу воздух прогреется до плюс 29.

В понедельник, 26 июня, фронтальные разделы обусловят ночью преимущественно по востоку и северо-западу, а днем на большей части территории страны кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. Температура воздуха ночью составит 9−16 градусов выше нуля. Днем — 17−24 градуса тепла, по юго-востоку — до плюс 28.