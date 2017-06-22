Южноуральцев предупреждают о грозах и сильном ветре

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, 23 июня на территории области прогнозируются дожди, в горах до умеренных, грозы, град. В Челябинске также возможен дождь и гроза. В дневные часы ветер может усилиться до20 метров в секунду, в Челябинске — до 16 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать. В ночные часы вероятны магнитные бури силой три балла.

Такая погода может негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми патологиями, стать причиной усиления беспокойства, нарушения сна у лиц с психо-эмоциональными проблемами. Пониженный фон атмосферного давления и неустойчивый геомагнитный фон неблагоприятны для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и неустойчивым собственным артериальным давлением.

В пресс-службе ГУ МЧС области предупреждают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетики, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Родителям советуют не оставлять детей без присмотра. От порывов ветра могут оборваться слабо укрепленные конструкции, кровля. Возможен обрыв линий электропередач. Существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте и не парковать автомобили под деревьями.