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18:02 (мск), источник: Время Воронежа

Воронежский вуз попал в список лучших в Европе

ВГУ — единственный местный университет, оказавшийся в рейтинге.

Воронежский государственный университет вошёл в число лучших вузов Европы по версии британского журнала Times Higher Education (THE).

В целом в реестре представлены 400 учебных учреждений, в том числе 24 российских. Места распределили на основе рейтинга THE World University Rankings 2016−2017. Воронежскому госуниверситету досталась позиция 301+.

Отметим, ВГУ единственный воронежский вуз, попавший в рейтинг. Среди российских вузов лидерство у Московского государственного университета имени Ломоносова (93 место в общем списке). На второй сточке Московский физико-технический университет (151−160). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (191−200). Следом идёт Высшая школа экономики (201−250). ВГУ в списке российских университетов последний — 24.

Отметим, Воронежский госуниверситет уже во второй раз попадает в список лучших. В мировом рейтинге вуз занимает 801 строчку.

Напомним, THE World University Rankings — глобальная таблица эффективности университетов, которая оценивает вузы, основываясь на 13 показателях. Это международная студенческая и преподавательская мобильность, количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований, вклад в инновации, цитируемость научных статей, уровень образовательных услуг и так далее.

Расчет ранжирования на 2016−2017 годы проводился независимой аудиторской фирмой PricewaterhouseCoopers (PwC).

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