Воронежский вуз попал в список лучших в Европе
ВГУ — единственный местный университет, оказавшийся в рейтинге.
ВГУ — единственный местный университет, оказавшийся в рейтинге.
Воронежский государственный университет вошёл в число лучших вузов Европы по версии британского журнала Times Higher Education (THE).
В целом в реестре представлены 400 учебных учреждений, в том числе 24 российских. Места распределили на основе рейтинга THE World University Rankings 2016−2017. Воронежскому госуниверситету досталась позиция 301+.
Отметим, ВГУ единственный воронежский вуз, попавший в рейтинг. Среди российских вузов лидерство у Московского государственного университета имени Ломоносова (93 место в общем списке). На второй сточке Московский
Отметим, Воронежский госуниверситет уже во второй раз попадает в список лучших. В мировом рейтинге вуз занимает 801 строчку.
Напомним, THE World University Rankings — глобальная таблица эффективности университетов, которая оценивает вузы, основываясь на 13 показателях. Это международная студенческая и преподавательская мобильность, количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований, вклад в инновации, цитируемость научных статей, уровень образовательных услуг и так далее.
Расчет ранжирования на 2016−2017 годы проводился независимой аудиторской фирмой PricewaterhouseCoopers (PwC).