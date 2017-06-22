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15:39 (мск), источник: Ведомости

Google был недоступен у некоторых пользователей

У Google стоял редирект с сайта букмекерской компании, и операторы какое-то время его блокировали.

Источник: AP 2017

Сайт www.google.ru оказался недоступен для части пользователей в четверг днем, сообщил Telegram-канал Сайберсекьюрити, который ведет политический активист Александр Литреев. Он ссылается на многочисленные жалобы пользователей. Роскомнадзор добавил его в список запрещённых в России сайтов еще в 2016 г., следует из данных универсального сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам. В нем указано, что адрес внесен в реестр по требованию ФНС. У корреспондентов «Ведомостей» сайт google.ru открывается.

Проблема была, это не ложная блокировка, подтвердил «Ведомостям» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

У Google стоял редирект с сайта букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать. Google уже убрал редирект, проблема была быстро решена.
Александр Жаров
Руководитель Роскомнадзора

ФНС для блокировки сайта этой компании описала несколько адресов (URL), в том числе адрес, который выглядел как ссылка-редирект от Google, уточнил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Роскомнадзор не имел права не вносить эту ссылку в реестр, но тут же предупредил Google. Компания убрала редирект, и Google был исключен из реестра. По словам Ампелонского, эта ссылка присутствовала в реестре меньше часа.

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О каких страницах и материалах идет речь, непонятно. «Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту Google.ru. На стороне Google технических проблем нет. Мы разбираемся в ситуации», — говорит представитель Google.

Вместо того, чтобы внести в реестр сам запрещенный сайт, в него был внесен служебный адрес рекламной сети Google, который находится на домене www.google.ru, утверждает Литреев. Именно это привело к блокировке всего ресурса у многих пользователей.

ФНС имеет право в досудебном порядке требовать от Роскомнадзора блокировки сайтов с 2015 г. Речь идет о сайтах, нарушающих законодательство в области азартных игр и лотерей. В прошлом июле «Известия» со ссылкой на данные ФНС сообщали, что по требованию этой службы Роскомнадзор заблокировал более 6000 онлайн-казино и сайтов букмекерских контор, а также около 50 мобильных приложений таких компаний. Сайты блокировались, поскольку создатели сайтов и приложений не получили специальную государственную лицензию как организатор азартных игр.

История с блокировками

Это уже не первый скандал, связанный с блокировками. В начале июня часть ресурсов, не внесенных в черный список Роскомнадзора, оказались заблокированы, а произошло это из-за уязвимости в системе блокировок: она позволяет прикрепить IP-адрес добропорядочного ресурса к запрещенному адресу. Среди заблокированных были интернет-кинотеатр Ivi, панель управления хостингом в кабинете пользователей хостинг-провайдера Selectel, сайт «Медузы».

Россия начала блокировать сайты с запрещенной информацией в 2012 г. — тогда был принят первый закон о запрете доступа к ресурсам с детским порно, призывами к суициду и пропагандой наркотиков. Доступ к таким сайтам закрывается без решения суда, все они вносятся в реестр Роскомнадзора, из которого операторы связи берут информацию о том, что нужно блокировать. Позже блокировать стали сайты с экстремистской и вообще любой информацией, запрещенной законом. Затем блокировки распространили на сайты с пиратским контентом, но в этом случае требуется решение суда.

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Google был недоступен у некоторых пользователей
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