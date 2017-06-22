Google был недоступен у некоторых пользователей
У Google стоял редирект с сайта букмекерской компании, и операторы
У Google стоял редирект с сайта букмекерской компании, и операторы
Сайт www.google.ru оказался недоступен для части пользователей в четверг днем, сообщил
Проблема была, это не ложная блокировка, подтвердил «Ведомостям» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
У Google стоял редирект с сайта букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать. Google уже убрал редирект, проблема была быстро решена.
ФНС для блокировки сайта этой компании описала несколько адресов (URL), в том числе адрес, который выглядел как
О каких страницах и материалах идет речь, непонятно. «Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту Google.ru. На стороне Google технических проблем нет. Мы разбираемся в ситуации», — говорит представитель Google.
Вместо того, чтобы внести в реестр сам запрещенный сайт, в него был внесен служебный адрес рекламной сети Google, который находится на домене www.google.ru, утверждает Литреев. Именно это привело к блокировке всего ресурса у многих пользователей.
ФНС имеет право в досудебном порядке требовать от Роскомнадзора блокировки сайтов с 2015 г. Речь идет о сайтах, нарушающих законодательство в области азартных игр и лотерей. В прошлом июле «Известия» со ссылкой на данные ФНС сообщали, что по требованию этой службы Роскомнадзор заблокировал более 6000
История с блокировками
Это уже не первый скандал, связанный с блокировками. В начале июня часть ресурсов, не внесенных в черный список Роскомнадзора, оказались заблокированы, а произошло это
Россия начала блокировать сайты с запрещенной информацией в 2012 г. — тогда был принят первый закон о запрете доступа к ресурсам с детским порно, призывами к суициду и пропагандой наркотиков. Доступ к таким сайтам закрывается без решения суда, все они вносятся в реестр Роскомнадзора, из которого операторы связи берут информацию о том, что нужно блокировать. Позже блокировать стали сайты с экстремистской и вообще любой информацией, запрещенной законом. Затем блокировки распространили на сайты с пиратским контентом, но в этом случае требуется решение суда.