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16:26 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в сети продают поддельный конструктор Lego с фигурками боевиков ИГ*

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В ряде азиатских стран в продажу поступили поддельные конструкторы Lego с фигурками боевиков «Исламского государства"*, сообщает RT.

В наборы входят фигурки джихадистов, а также такие элементы, как бензопила, динамит с таймером и горящие бочки, которые можно запустить с катапульты.

Кроме того, на появившейся в соцсетях рекламе конструктора изображена сцена казни.

​Распространением наборов занимается некая китайская фирма. Представитель Lego Камилла Педерсон заверила RT, что это подделка.

«Это не продукция Lego, равно как и кирпичики в наборе — не кирпичики Lego. Как компания, деятельность которой направлена на вдохновение и развитие детей, мы бы, естественно, никогда не выпустили такой продукт», — уверяет она.

По данным австралийского портала 9NEWS, один такой набор обнаружила у своего сына жительница Малайзии. По ее словам, мальчик купил его менее чем за два доллара. Женщина сообщила о находке в полицию и исламский совет.

*террористическая группировка, запрещенная в России.

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