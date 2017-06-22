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16:52 (мск), источник: Интерфакс

Губернатор Подмосковья распорядился срочно закрыть свалку в Балашихе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил незамедлительно закрыть мусорный полигон «Кучино» в городском округе Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

«Губернатором Московской области Андреем Воробьевым во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона “Кучино” в городском округе Балашиха», — говорится в сообщении.

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«Дал команду с завтрашнего утра (23 июня) закрыть полигон “Кучино” в Балашихе. Заявку на рекультивацию в правительство РФ подаем сегодня. Министр экологии Александр Коган и глава Евгений Жирков занимаются закрытием в данный момент», — цитирует Воробьева пресс-служба.

В свою очередь, глава Минприроды Сергей Донской поручил руководителю Росприроднадзора отозвать лицензию у владельца свалки «Кучино» в Балашихе, сообщил журналистам представитель министерства.

«Росприроднадзор начинает процедуру отзыва лицензии у ЗАО “Заготовитель”, владеющего полигоном “Кучино”. Соответствующее поручение глава Минприроды Сергей Донской дал главе Росприроднадзора Артему Сидорову», — сказал он.

В четверг 22 июня президент РФ Владимир Путин поставил задачу в течение месяца закрыть мусорную свалку, на которую ему пожаловались жители Балашихи в ходе прошедшей «Прямой линии».

«Вот, послушайте меня. И — чтобы Воробьев (губернатор Подмосковья — ИФ) меня услышал. В течение месяца — закрыть эту свалку», — сказал Путин, обращаясь к главе Минприроды Сергею Донскому в ходе встречи с членами правительствам в четверг.

Министр сообщил, что свалка будет закрыта в 2019-м году, но этот срок президента не устроил.

Жители Балашихи пожаловались президенту России Владимиру Путину во время «Прямой линии» на мусорный полигон в Балашихе. По их словам, в черте города в 200 метрах от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также в 20 километрах от Кремля находится самая большая в Московской области свалка. Жители выразили недовольство ежедневными возгораниями на свалке, выбросами газов. Их обращения в инстанции на разных уровнях заканчивались отписками.

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