В Петербурге почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В День памяти и скорби в городе прошли
В День памяти и скорби в городе прошли
В Петербурге прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, сообщают «Невские новости».
Венки к монументу
Также траурные церемонии были проведены на других мемориальных кладбищах Петербурга и в местах захоронений воинов и защитников блокадного Ленинграда.
В 04.00 22 июня активисты собрались на площади Победы, чтобы зажженными свечами выложить фразу «1941 ПОМНИМ».