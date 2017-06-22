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18:00 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В День памяти и скорби в городе прошли торжественно-траурные мероприятия.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В Петербурге прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, сообщают «Невские новости». Торжественно-траурная церемония возложения цветов состоялась 22 июня на Пискаревском кладбище.

Венки к монументу Матери-Родины возложили первые лица города: губернатор Георгий Полтавченко, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, командующий ЗВО Андрей Картаполов и другие. Почтить память погибших в Великой Отечественной войне пришли тысячи жителей Северной столицы.

Также траурные церемонии были проведены на других мемориальных кладбищах Петербурга и в местах захоронений воинов и защитников блокадного Ленинграда.

В 04.00 22 июня активисты собрались на площади Победы, чтобы зажженными свечами выложить фразу «1941 ПОМНИМ».

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