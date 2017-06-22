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16:52 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане отменили универсальную электронную карту

Принятый в 2014 году закон о выпуске и обслуживании универсальных электронных карт был признан утратившим силу 22 июня 2017 года на заседании Госсовета РТ.

Источник: Аргументы и факты

«Выдача этих карт в республике остановлена с 1 января 2016 года, — сообщил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. — Предполагалось, что ее получат около 3 млн татарстанцев, однако в республике с 2013 года (начала проекта — Прим. авт.) выдали всего 3138 универсальных электронных карт».

Напомним, универсальная электронная карта должна была заменить множество документов, в том числе, удостоверение личности. Ее предлагали использовать как замену водительскому удостоверению, а также как документ, позволяющий получать множество государственных и муниципальных услуг. Непопулярность сервиса Роман Шайхутдинов объяснил тем, что «количество востребованных услуг, которые предоставлялись посредством карты, было крайне мало. А электронная цифровая подпись в обиходе вообще пока не применяется».

Между тем, выпуск и обслуживание карт влетело бюджету в копеечку. Более 1 млрд рублей было израсходовано на уровне РФ. Республика же потратилась только на приобретение карт, которые самим гражданам выдавали бесплатно. Из бюджета РТ на приобретение универсальных электронных карт было выделено 3 млн рублей.

Роман Шайхутдинов не дал прямого утвердительного ответа на вопрос председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина «Признаете ли вы, что этот проект был не слишком удачным?». Однако констатировал, что популярность универсальных электронных карт в РТ была менее 1%.

Закон об упразднении универсальных электронных карт ранее был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

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