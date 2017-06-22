Музыкантов Волгоградской областной филармонии проверили на профпригодность

— Оркестр в этом году отметил свое двадцатилетие. Он был создан в 1996 году по инициативе Народного артиста России, лауреата Государственной премии профессора Николая Николаевича Калинина. За эти 20 лет мы выступали в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и Калуге. Были очень интересные гастрольные туры по различным городам России. Еще существовал очень хороший проект, в рамках которого на волгоградской земле прошло пять фестивалей профессиональных народных коллективов России. Последний, к сожалению, состоялся в 2013 году и был посвящён 70-летию Победы в Сталинградской битве. Очень хотелось бы, чтобы эта традиция продолжилась. В нашем регионе народные инструменты востребованы: в последнее время у нас практически полные концертные залы, в том числе и из-за разнообразного репертуара. Мы исполняем все: от Баха до Оффенбаха, от народной классики до джаза. В оркестре работают замечательные люди, которые любят свое дело и болеют за него. Ребята не только играют на инструментах, но и пишут музыку для инструментов оркестра. Здесь вся наша жизнь, — рассказала главный дирижер Оркестра народных инструментов имени Н. Н. Калинина Галина Иванкова.

Как пояснила руководитель коллектива, аттестацию прошли 42 музыканта из 47: трое в настоящее время находятся в отпуске по уходу за детьми, двое — на больничном. К проверке соответствия занимаемым должностям исполнители относятся спокойно.

— Последний раз у нас аттестация была лет 10 назад. Такие процедуры проверяют наши силы: вышли, сыграли высокой комиссии. Почему бы и нет? Это вполне нормальный момент. И в зависимости от того, как это прописано в положении, аттестация должна проводиться с регулярностью раз в 3 года или пять лет. Музыканты, естественно, должны к ней готовиться, а потом собираться и играть, — поделилась Галина Иванкова.

Трудовое законодательство РФ определяет: сотрудники ряда учреждений обязаны проходить переаттестацию. В основных положениях о порядке проведения аттестации работников учреждений культуры и искусства Минкультуры РФ сказано: периодичность аттестации определяется самим учреждением. Нормативные акты ГБУК «Волгоградская областная филармония» требуют проведения этих процедур через каждые три года.

Несмотря на предписанное, в последний раз проверка соответствия занимаемым должностям в филармонии осуществлялась в 2012 и 2013 годах. Тогда были аттестованы только два сектора: исполнители и хоровая капелла филармонии. Ряд музыкантов, в частности, Оркестр народных инструментов имени Н. Н. Калинина, в последний раз проходили эти испытания десять лет назад, в 2007 году. По результатам аттестации 2012 года из 45 работников филармонии 33 были признаны соответствующими занимаемой должности, в 2012 году из 10 им соответствовали 8. Оставшимся были даны рекомендации для профессионального роста.

Сегодня прославленный коллектив оркестра народных инструментов в очередной раз доказал свой профессионализм: музыканты перед комиссией, в составе которой — артисты творческих коллективов Волгоградской области и федеральные эксперты, устроили небольшой концерт.