Музыкантов Волгоградской областной филармонии проверили на профпригодность

— Оркестр в этом году отметил свое двадцатилетие. Он был создан в 1996 году по инициативе Народного артиста России, лауреата Государственной премии профессора Николая Николаевича Калинина. За эти 20 лет мы выступали в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и Калуге. Были очень интересные гастрольные туры по различным городам России. Еще существовал очень хороший проект, в рамках которого на волгоградской земле прошло пять фестивалей профессиональных народных коллективов России. Последний, к сожалению, состоялся в 2013 году и был посвящён 70-летию Победы в Сталинградской битве. Очень хотелось бы, чтобы эта традиция продолжилась. В нашем регионе народные инструменты востребованы: в последнее время у нас практически полные концертные залы, в том числе и из-за разнообразного репертуара. Мы исполняем все: от Баха до Оффенбаха, от народной классики до джаза. В оркестре работают замечательные люди, которые любят свое дело и болеют за него. Ребята не только играют на инструментах, но и пишут музыку для инструментов оркестра. Здесь вся наша жизнь, — рассказала главный дирижер Оркестра народных инструментов имени Н. Н. Калинина Галина Иванкова.
Как пояснила руководитель коллектива, аттестацию прошли 42 музыканта из 47: трое в настоящее время находятся в отпуске по уходу за детьми, двое — на больничном. К проверке соответствия занимаемым должностям исполнители относятся спокойно.
— Последний раз у нас аттестация была лет 10 назад. Такие процедуры проверяют наши силы: вышли, сыграли высокой комиссии. Почему бы и нет? Это вполне нормальный момент. И в зависимости от того, как это прописано в положении, аттестация должна проводиться с регулярностью раз в 3 года или пять лет. Музыканты, естественно, должны к ней готовиться, а потом собираться и играть, — поделилась Галина Иванкова.
Трудовое законодательство РФ определяет: сотрудники ряда учреждений обязаны проходить переаттестацию. В основных положениях о порядке проведения аттестации работников учреждений культуры и искусства Минкультуры РФ сказано: периодичность аттестации определяется самим учреждением. Нормативные акты ГБУК «Волгоградская областная филармония» требуют проведения этих процедур через каждые три года.
Несмотря на предписанное, в последний раз проверка соответствия занимаемым должностям в филармонии осуществлялась в 2012 и 2013 годах. Тогда были аттестованы только два сектора: исполнители и хоровая капелла филармонии. Ряд музыкантов, в частности, Оркестр народных инструментов имени Н. Н. Калинина, в последний раз проходили эти испытания десять лет назад, в 2007 году. По результатам аттестации 2012 года из 45 работников филармонии 33 были признаны соответствующими занимаемой должности, в 2012 году из 10 им соответствовали 8. Оставшимся были даны рекомендации для профессионального роста.
Сегодня прославленный коллектив оркестра народных инструментов в очередной раз доказал свой профессионализм: музыканты перед комиссией, в составе которой — артисты творческих коллективов Волгоградской области и федеральные эксперты, устроили небольшой концерт.
— У меня хорошее впечатление от музыкантов. Дело в том, что оркестр имени Калинина я слушаю не впервые, хотя и приехал к вам в гости из Москвы, — поделился федеральный эксперт, Заслуженный работник культуры России, член Союза журналистов России Александр Голубинский. — Ежегодно в Гнесинской академии музыки проходят фестивали, которые называются «Музыка России», в них принимал участие и Волжский русский народный оркестр. Я увидел его в 2011 году и вместе с другими коллективами описал в журнале «Музыкальная жизнь». Сегодня у меня есть еще одна возможность послушать и высказать свое мнение. Я вижу, что оркестр не стоит на месте, что у него солидный репертуар. Сегодня выяснилось, что еще есть громадный портфель произведений и сочинений разного плана. В нем — и серьезная классическая музыка, и эстрадная, которая сегодня востребована и несколько педалируется в общем музыкальном контексте. Сегодня мне представилась возможность послушать и немало сольных инструментов, таких, как блок-флейта, гусли, аккордеон и даже солирующий контрабас. Всё это создает хорошую музыкальную палитру. Я думаю, что те, кто слушает оркестр, должны быть довольны, что в области, в филармонии, есть такой коллектив, который развивается и дарить радость людям, делает их лучше.
Назревшая в Волгоградской областной филармонии аттестация в определенной мере связана и с наведением порядка в учреждениях культуры: процедура ставит главной задачей формирование максимально эффективного и профессионального творческого коллектива и проводится в соответствии со всеми установленными нормами и требованиями.
— Как правило, аттестация — это дело организации, в которой работают артисты или музыканты. Там, где это нормально функционирует, трудовой коллектив проходит через нее раз в пять лет или в три года. Особой периодики нет. А там, где появляются какие-то трудности, по репертуару или востребованности, руководитель вправе провести аттестацию и решить, быть или не быть коллективу. Но сегодня у комиссии даже не возникло такого вопроса, — прокомментировал Александр Голубинский.
Руководитель у этого учреждения культуры сменился не так давно: в декабре прошлого года на должность заступила Светлана Матова. Прежний был отстранен в связи с большим числом накопившихся вопросов к хозяйственной деятельности учреждения: Контрольно-счетная палата провела проверки и нашла нарушения в деятельности, касавшейся формирования зарплатного фонда, а также факты нецелевого, неэффективного и непрозрачного расходования средств, совершения неправомерных действий с госимущетсвом, невыполнения государственного задания, необоснованного предоставления льготных билетов и другие. Чтобы деятельность ГБУК не расходилась с требованиями законодательства и внутренних нормативных актов, и проводится эта аттестация.
— Аттестация — это рабочий процесс любого учреждения, который должен проходить в каждом, но со своей очередностью. У нас по положению — раз в три года, а последняя в некоторых секторах была в 2007 году, — сообщила директор ГБУК «Волгоградская областная филармония» Светлана Матова.
А это значит, что любимые волгоградцами артисты и музыканты по-прежнему продолжат радовать своих зрителей, но уже с официальным статусом — «прошедшие переаттестацию сотрудники учреждения культуры».