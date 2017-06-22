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22 июня, источник: Actualitati.md

Поезд Кишинев-Одесса будет курсировать по пятницам

С завтрашнего дня возобновится курсирование поезда Кишинев-Одесса, которое будет проходить каждую последующую пятницу, сообщает IPN со ссылкой на пресс-службу ГП Железная дорога Молдовы.

Источник: Actualitati.md

Новое расписание, в соответствии с которым поезд будет ходить из Кишинева в Одессу и обратно по пятницам, субботам и воскресеньям, будет действовать с 23 июня по 8 сентября. Если пассажиропоток будет стабильным, то вероятно продление такого расписания.

Поезд Кишинев Одесса отправляется из Кишинева в 8.11 и прибывает в Одессу в 12.25. Из Одессы поезд выезжает в 16.00 и прибывает в Кишинев в 20.15.

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