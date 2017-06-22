Поезд Кишинев-Одесса будет курсировать по пятницам

Новое расписание, в соответствии с которым поезд будет ходить из Кишинева в Одессу и обратно по пятницам, субботам и воскресеньям, будет действовать с 23 июня по 8 сентября. Если пассажиропоток будет стабильным, то вероятно продление такого расписания.

Поезд Кишинев Одесса отправляется из Кишинева в 8.11 и прибывает в Одессу в 12.25. Из Одессы поезд выезжает в 16.00 и прибывает в Кишинев в 20.15.