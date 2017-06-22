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19:28 (мск), источник: Моя Планета

Страдающий ожирением кот нашел новую семью

Симба — 15-килограммовый рыжий кот, имеющий вид хулигана и повадки «самого милого парня на свете». Его новые хозяева — Кея Беркли и Питер Соркин из штата Мэриленд не могут нарадоваться толстому питомцу.

Симба — 15-килограммовый рыжий кот, имеющий вид хулигана и повадки «самого милого парня на свете». Его новые хозяева — Кея Беркли и Питер Соркин из штата Мэриленд не могут нарадоваться толстому питомцу.

«Он прекрасен. Очень милый парень. О нем было множество новостей, мы все видели. Поскольку мы любим кошек, мы сразу поняли, что этот кот — замечательный, хоть и гигантский», — говорят Кея и Питер.

Симбе пять лет, а он уже весит 15 кг. Это пагубный для животного вес: у него больные суставы и проблемы с желудком. Предыдущий хозяин не только раскормил Симбу, но и не следил за его шерстью — Питер и Кея сначала вывели блох у кота, а затем вымыли его сухим шампунем, чтобы не травмировать его психику ванной с водой.

Кот попал в приют после того как его хозяина поместили в дом престарелых. К сожалению, он не мог взять Симбу с собой.

Новые хозяева собираются посадить Симбу на диету, не лишив при этом любимой еды, но подавая ее в ограниченном количестве, а также займутся здоровьем своего кота. Он еще привыкает к семье, но ведет себя прилично, передает ABC.

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