Страдающий ожирением кот нашел новую семью
Симба — 15-килограммовый рыжий кот, имеющий вид хулигана и повадки «самого милого парня на свете». Его новые хозяева — Кея Беркли и Питер Соркин из штата Мэриленд не могут нарадоваться толстому питомцу.
Симба — 15-килограммовый рыжий кот, имеющий вид хулигана и повадки «самого милого парня на свете». Его новые хозяева — Кея Беркли и Питер Соркин из штата Мэриленд не могут нарадоваться толстому питомцу.
Симба — 15-килограммовый рыжий кот, имеющий вид хулигана и повадки «самого милого парня на свете». Его новые хозяева — Кея Беркли и Питер Соркин из штата Мэриленд не могут нарадоваться толстому питомцу.
«Он прекрасен. Очень милый парень. О нем было множество новостей, мы все видели. Поскольку мы любим кошек, мы сразу поняли, что этот кот — замечательный, хоть и гигантский», — говорят Кея и Питер.
Симбе пять лет, а он уже весит 15 кг. Это пагубный для животного вес: у него больные суставы и проблемы с желудком. Предыдущий хозяин не только раскормил Симбу, но и не следил за его шерстью — Питер и Кея сначала вывели блох у кота, а затем вымыли его сухим шампунем, чтобы не травмировать его психику ванной с водой.
Кот попал в приют после того как его хозяина поместили в дом престарелых. К сожалению, он не мог взять Симбу с собой.
Новые хозяева собираются посадить Симбу на диету, не лишив при этом любимой еды, но подавая ее в ограниченном количестве, а также займутся здоровьем своего кота. Он еще привыкает к семье, но ведет себя прилично, передает ABC.