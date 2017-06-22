Адвокат: явка Шора с повинной обернулась против него самого

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Многие данные, предоставленные мэром Оргеева бизнесменом Иланом Шором в результате его явки с повинной в антикоррупционную прокуратуру, были в итоге включены в состав обвинения против него, заявил в ходе пресс-конференции адвокат Илана Шора Денис Уланов.

Илан Шор не явился на рабочее место, хотя вчера его освободили из-под домашнего ареста

В среду суд столичного сектора Буюканы по итогам заседания приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция постановила также освободить Шора из-под домашнего ареста и поместить его под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.

«В ходе одного из брифингов Шор подробно рассказывал, какая ситуация царила в Banca de Economii на тот момент, когда он стал председателем административного совета BEM», — напомнил Уланов.

Он подчеркнул, что сторона защиты доказала, что Шор не являлся бенефициарием денег, изъятых из ВЕМ.

«Илану Шору предъявили обвинения в нанесении ущерба в 5,2 миллиарда леев. На протяжении рассмотрения дела в суде мы доказали, что если ущерб и был, то это 2,6 миллиарда леев. Уверен, что в итоге вернуть эти деньги заставят тех, кто их присвоил», — сказал Уланов.

Адвокат напомнил, что Илан Шор не признает себя виновным. «Мы будем обжаловать этот приговор в Апелляционной палате», — добавил Уланов.

Как сообщил его коллега, адвокат Шора Юлиан Балан, дело против его подзащитного — политическое, и его назначение состоит в том, чтобы помешать развитию Партии Шора и ее деятельности.

Юристы пообещали дать более развернутую реакцию после 17 июля, когда будет оглашена мотивировочная часть дела.

Примара Оргеева задержали 22 июня 2016 года. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа Апелляционная палата постановила перевести Шора под домашний арест. С тех пор он несколько раз продлевался. Дело было передано в суд 24 августа прошлого года. Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года.

Прокурор Андрей Бэешу не согласился с вердиктом, сообщив журналистам, что выступает за более жесткое наказание. В свою очередь, адвокаты Шора не согласились со столь суровым вердиктом.