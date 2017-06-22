Роулинг заявила, что Гарри Поттеров было двое
Британская писательница Джоан Роулинг заявила, что Гарри Поттеров было двое, сообщает Independent.
Британская писательница Джоан Роулинг заявила, что Гарри Поттеров было двое, сообщает Independent.
До сих пор было известно об одном Гарри Поттере — главном персонаже серии книг о юном волшебнике.
Теперь в своем недавнем тексте для тематического сайта Pottermore писательница рассказала, что существовал еще один герой с таким именем.
Генри Поттер (Гарри для его близких) был прямым потомком Хардвина и Иоланты, служил в Визенгамоте в 1913—1921 годах
Визенгамот — верховный суд магов Великобритании.
По словам писательницы, этот персонаж был активным защитником маглов (обычных людей), за что его семью исключили из «Справочника чистокровых волшебников».
У Гарри Поттера был сын Флимонт, который вместе с женой Юфимией дожил до свадьбы своего сына Джеймса Поттера и Лили Эванс, но не застал рождения
О новом Гарри Поттере в книгах не говорится, но не исключено, что он появится в приквелах.