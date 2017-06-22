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17:51 (мск), источник: Газета.Ру

Роулинг заявила, что Гарри Поттеров было двое

Британская писательница Джоан Роулинг заявила, что Гарри Поттеров было двое, сообщает Independent.

Источник: AP 2017

До сих пор было известно об одном Гарри Поттере — главном персонаже серии книг о юном волшебнике.

Теперь в своем недавнем тексте для тематического сайта Pottermore писательница рассказала, что существовал еще один герой с таким именем.

Генри Поттер (Гарри для его близких) был прямым потомком Хардвина и Иоланты, служил в Визенгамоте в 1913—1921 годах
Джоан Роулинг

Визенгамот — верховный суд магов Великобритании.

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По словам писательницы, этот персонаж был активным защитником маглов (обычных людей), за что его семью исключили из «Справочника чистокровых волшебников».

У Гарри Поттера был сын Флимонт, который вместе с женой Юфимией дожил до свадьбы своего сына Джеймса Поттера и Лили Эванс, но не застал рождения внука-тезки. Флимонт и Юфимия умерли от драконьей оспы.

О новом Гарри Поттере в книгах не говорится, но не исключено, что он появится в приквелах.

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